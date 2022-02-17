Suda yüzde 7 KDV indirimi çağrısı

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında bir konuşma yaptı. Birçok AKP'li belediyenin suda yüzde 7 oranında indirim yapacağını aktaran Erdoğan, buna karşılık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebiyle belediye meclisine geldiğini söyledi.

Elektriğin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda, suyun ise belediyelerin elinde olduğunu söyleyen Erdoğan "Sen seçim öncesi, seçim döneminde söz verdiğin ve koltuğa oturunca unutanlardan oldun. Ve şu an itibarıyla de geldin yüzde 125'in üzerinde bir zam talebiyle İstanbul'da işi Meclis'e getirdin ve Meclis'te de arkadaşlarımız bunların bu talebine 'Evet' demediler. Şimdi ben buradan diyorum ki Türkiye, AK Parti'li belediyelerin olduğu yerlerde bizler en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşlarımızı su parasında aydınlatacağız. Bizimki lafta kalmaz bizim ki uygulamada ve bu adımı da hemen süratle nasıl Kocaeli, Sakarya belediyelerimiz bu adımı attıysa şu anda bugünden itibaren süratle hemen tüm belediyelerimiz irili ufaklı inşallah bu adımı atmak suretiyle ana muhalefete, yavrularına, hepsine buradan sinyali veriyoruz" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş

Ankara'da 15 Şubat'tan beri uygulamaya geçildi

Erdoğan'ın bu açıklamalarına yanıt CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak su satış tarifesinde yüzde 8 olan KDV oranının 15 Şubat 2022 tarihinden bu yana yüzde 1 olarak uygulandığını söyledi.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün 13 Şubat tarihli duyurusuna dikkat çekti. Duyuruda "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KDV oranlarındaki uygulamalarda yapılan değişikliklerin aktif hale getirilmesi amacıyla, sistemsel çalışmalar yapıldığı" belirtilmişti.

İmamoğlu: Su temin maliyeti yüzde 100'den fazla arttı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Suda KDV indirimi yüzde 7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda yüzde 100'den fazla arttı. Elektrik, doğal gaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin" dedi.

İSKİ'nin su zammı teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, dün oy çokluğuyla reddedilmişti. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda İSKİ tarafından getirilen teklifte hali hazırda 5,56 lira olan 1 metreküp su, konutta 10 metreküpe kadar 6,40, 11-20 metreküpe 9,40, 21 ve üzerine ise 10,00 lira olarak öngörüldü. İş yerlerinde ise 15 metreküpe kadar 15 lira, 16-30 metreküp arasına 16,50 lira, 31 ve üzerinde ise 17,90 lira olarak teklif edildi.

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İSKİ'nin teklifine karşı Cumhur İttifakı'nın teklifinde ise kullanılan suyun içerisinde atık suyu da bulundurarak konutlarda 15 metreküpe kadar 7,99, 16-30 metreküp arası 12,10 lira, 31 metreküp ve üzeri 13 lira öngören bir teklif sunuldu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İSKİ'nin maliyetlerinde çok ciddi artışlar olduğunu, bütçenin hazırlandığı tarihteki fiyatlar ile bugünün fiyatları arasında farklar oluştuğunu belirterek, 2022 bütçesinde ve yatırım programında olan işleri, hizmetleri ve yatırımları yapmak için bugün başka fiyat koşulların oluştuğunu anlattı.

Genel Kurulun ardından gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise, İBB'nin yüzde 90 ile yüzde 175 arasında zam yapmak üzere bir teklif ile kurula geldiğini, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 43 ile yüzde 55 arasında bir zamla revize edilmesi talebinde bulunduğunu söylemişti.

DW / EC, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe