Su baskınları üzerinden İmamoğlu'na tepki

Cumartesi gecesinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul’daki Haramidere’nin taşması sonucunda Esenyurt ilçesinde birçok iş yeri ve konutu su basarken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaşanan su baskınları sonrasında tatiline ara vermemesi sosyal medyada öne çıkan konular arasında yer aldı.

Su baskınının yaşandığı Esenyurt’taki zabıta ekipleriyle birlikte çalışmaları takip eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, meteorolojiden gelen şiddetli yağış uyarısının ardından taşkın yaşanabilecek mahallelerde yaşayan yurttaşları olası sel baskınına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardıklarını söyledi. Aldıkları önlemler sonucunda herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını ifade eden Bozkurt, "Geçmiş yıllarda yapılan yanlış uygulamalar yüzünden bu iş buraya kadar geldi" dedi.

Yoğun yağış İstanbul’un diğer semtlerinde de etkili oldu. Yağış sonrası Sarıyer’de bir siteye ait istinat duvarı, sokakta park halinde olan iki aracın üstüne çöktü. Araçlarda büyük hasar meydana gelirken, Sarıyer Belediyesi Zabıta ekipleri yaptıkları inceleme sonrası 10 katlı ve 44 daireli binanın çökme ihtimaline karşı vatandaşları tahliye ederek söz konusu binayı ve alt sokakta bulunan dört katlı bir binayı mühürledi.

Yağışlarla ilgili Twitter’dan açıklama yapan İBB de, "İstanbul’da 1990 yılından 2022 yılına kadar Temmuz ayında ortalama yağış miktarı m2’ye 33,4 kg iken 1 gecede Esenyurt’ta m2’ye 123 kg yağış düşmüştür" diyerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesinden bu yana geçen "3 yılda kalıcı çözüm üretilen hiçbir noktada sorun yaşanmadığı" belirtildi.

Etkili olan kuvvetli yağışlarla ilgili Pazar gecesi bir açıklama yayımlayan İstanbul Valiliği, yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda Esenyurt’un Yeşilkent ve Pınar mahalleleri başta olmak üzere, 18 mahallede 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 caminin su baskınından zarar gördüğünün tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, ev ve iş yerlerindeki taşkın suyu ve birikinti temizliğinin tamamlandığı aktarıldı.

İBB ve Valilik’ten yardım ödemeleri başladı açıklaması

Valilik tarafından yapılan açıklamada, ev ve iş yerleri hasar gören kişilere nakit yardımı yapıldığı ifade edildi. "Yapılan incelemelerin ardından AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin TL, iş yerleri için 10 bin TL yardım ödemesi yapılmaya başlanmıştır" denilirken, 60 konut ve 4 iş yerine ödemelerin yapıldığı belirtildi. Açıklamada aynı zamanda, "Bölgede devam edecek hava muhalefetine karşı bütün vatandaşların tedbirli olmaları ve yapılan uyarıları dikkatle takip etmeleri gerekmektedir" denildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB ise, su baskınlarında mağdur olan vatandaşlara 7 bin TL nakit yardımı yapılması kararı alındığını duyurdu. Açıklamada söz konusu tutarın, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespit çalışmalarının ardından vatandaşlara ödeneceği belirtildi.

Ekrem İmamoğlu’na tepki

İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış ve su baskınları sonrasında Kurban Bayramı tatili nedeniyle şehir dışında olan İBB Başkanı İmamoğlu Twitter’da eleştirilerin hedefindeydi. "İstanbul", "İmamoğlu" ve "#Neredesinİmamoğlu" etiketleri altında İmamoğlu’nun tatilini yarıda kesip İstanbul’a gelmemesi eleştirilirken, Fox TV’de yayınlanan ve İmamoğlu’na benzer eleştiriler yöneltilen haber kesiti de birçok defa paylaşıldı.

Konuyla ilgili Twitter’dan bir açıklama yapan İmamoğlu ise, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk" dedi.

İmamoğlu, daha önce de kentte yaşanan doğal afetlerde sahada olmaması veya sahaya geç gitmesiyle tepki çekmişti. 2019’da İstanbul’da kuvvetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandığında İmamoğlu Bodrum’daki tatilini yarıda kesip İstanbul’a gitmiş, ancak kısa bir süre sonra yeniden Bodrum’a döndüğü için tepki almıştı. Bu sene başında İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı sırasında İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisi ile yemek yediği ortaya çıkması da eleştirilere neden olmuştu.

ANKA,DHA / DÇÜ,ET