 Suçsuz yere 31 yıl hapis yatan iki siyaha 84 milyon dolar tazminat | DÜNYA | DW | 18.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Suçsuz yere 31 yıl hapis yatan iki siyaha 84 milyon dolar tazminat

ABD’de işlemedikleri bir cinayetten 31 yıl hapis yatan iki zihinsel engelli siyaha 84 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Henry McCollum

Henry McCollum

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kuzey Carolina eyaletinde işlemedikleri bir suçtan 31 yıl hapis yatan, zihinsel engelli iki siyaha 84 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan avukat Des Hogan jürinin verdiği kararın ABD tarihinde bir benzeri olmadığını söyledi.

Zihinsel engelli olan kardeşler Henry Lee McCollum ve Leon Brown 1983 yılında 11 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüz edilerek öldürülmesinden hüküm giymişti. O dönem 19 ve 15 yaşında olan üvey kardeşler kendi açıklamalarına göre suçu kabul ettikleri bir ifadeyi imzalamaya zorlandı. Önce idam cezasına çarptırılıp sonra bu cezaları müebbet hapse çevrilen iki kardeş 31 yıl boyunca Kuzey Carolina'da cezaevinde kaldı.

Leon Brown

Leon Brown

2014 yılında cinayet mahalinde bir başka şahsın DNA izine rastlanması üzerine iki kardeş hakkındaki hapis cezası düşürüldü. DNA izine rastlanan kişinin cinayetten yaklaşık bir ay sonra 18 yaşındaki bir genç kadını tecavüz ederek öldürdüğü ve bu olaydan hüküm giydiği öğrenildi.

McCollum ve Brown serbest kaldıktan sonra yasal olmayan bir biçimde tutuklanmaları ve soruşturma hataları nedeniyle dava açtı. Jüri, geçen cuma akşamı aldığı kararda kardeşlere 75 milyonu tazminat olmak üzere toplamda 84 milyon dolar ödenmesine hükmetti.

Avukat Des Hogan kararla ilgili olarak "Jüri, yoksulların, beyaz olmayanların, ötekileştirilmişlerin taşra bölgelerinde haklarının hiçe sayıldığı o eski dönemin geride kaldığı mesajını verdi" diye konuştu. Hogan ayrıca, müvekkillerinin kazandıkları için heyecanlı ve sevinçli olduğunu ifade etti.

 

AFP / EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Ceuta'ya binlerce kişilik göçmen akını

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya Fas'tan yaklaşık beş bin göçmen giriş yaptı. İspanyol hükümeti ise, yaklaşık bin 500 göçmenin Fas'a iade edildiğini duyurdu.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  