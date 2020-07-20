Stuttgarter Nachrichten: Avrupa’da köprülerden çok hendekler var

Frankfurter Allgemeine Zeitung AB devlet ve hükümet başkanlarının, korona yardımları ve AB'nin yedi yıllık bütçesini müzakere ettiği zirveyi yorum sütunlarına taşımış:

"Korona salgının etkisi altında dahi yeniden yapılanma programının finansmanından kim sorumlu olacak, kim kontrol edecek, fonları kim ve hangi amaçla alacak soruları meşruiyetini koruyor. Bazıları prensip temelli olan çıkar çatışmaları, eşyanın doğasında mevcut. Ancak buna rağmen AB üyeleri, dünya siyaset saatinin işaret ettiği güç siyaseti ve teknolojik devrimlerin ışığında, Birliğin ekonomik olarak verimli olması ya da verimli hale gelmesinin her zamankinden daha çok önemli olduğunu anlamak zorunda.

Bu huzursuz dünyada siyasi açıdan rezil olmamak, önemsiz bir hedef olarak görülmemeli. Brüksel'deki uzun hafta sonunun getirisi de bununla ölçülecek.”

Stuttgarter Nachrichten gazetesi de AB Zirvesi'ni ele alıyor:

"Avrupa Birliği'nin karşısındaki zorluğun ölçeği, ortakları otomatik olarak bir araya getirmiyor. Görüş birliğine ulaşmak, -ki eğer ulaşılabilirse- büyük siyasi acılarla mümkün olacak. Korona salgınının neden olduğu insani ve ekonomik kayıpların otomatik olarak büyük dayanışma ve uzlaşıya istekli olmaya yol açacağını düşünenler yanılacak. Toplumun varoluşsal bir krizde olduğunu gören Başbakan Angela Merkel da bunu kabul etmeli ki borçla finanse edilen yeniden yapılanma fonu için Fransız-Alman inisiyatifini bu nedenle başlattı ve Avrupalı mevkidaşlarından da benzer şeyler bekledi. Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun hatırı sayılır derecede siyasi zarar artık verildi. Avrupa'da köprülerden çok hendekler var."

Volksstimme gazetesi korona salgınında riskli bölgelere seyahat edenlerin sorumluluğu kendilerinin taşıması gerektiğini yorum sütunlarına taşımış:

"Almanya korona salgınını kontrol altına aldı' diyor Müsteşar Helge Braun. Bu belki uluslararası karşılaştırma yapılınca doğru olabilir. Ancak Braun'ın yeni salgın ihtimallerine karşı uyarması iyi olurdu. Bunu teyit edercesine Vechta yakınlarındaki Wiesenhof mezbahası alarm verdi. Fabrika çiftçiliği, özellikle büyük şehirlerdeki problemli bölgelerde salgında multiplikatör olduğunu kanıtlıyor. Binlerce tatilcinin geri dönmesi de bir başka tehdit. Bunu kontrol altına almak için Alman Dışişleri Bakanlığı sehayat uyaları yayınlıyor. Mısır ve Türkiye’de tatil yapılmasına karşı uyarıyor. Oraya tatil yapmaya gidenlerin sonuçlarına da katlanmaları gerekecek. Ancak hayır. SPDli siyasetçi Karl Lauterbach tatilden dönenlere ücretsiz test yapılmasını talep etti. Berlin eyaleti de özellikle risk bölgeleri dahil olmak üzere ücretsiz test yapılmasını planlıyor. Maliye bireylerin bencilliğini ödüllendirecek mi? Bu gerçek olamaz.”

Neue Osnabrücker Zeitung Almanya'da son dönemde, Hessen Eyalet Emniyet Müdürü'nün görevinden ayrılmasına neden olan aşırı sağcı "NSU 2.0" imzalı mektuplarla ilgili tartışmaları ele alıyor:

"Sol Parti‘deki kadın siyasetçilere ve şimdi de gazeteci Deniz Yücel'e gönderilen aşırı sağcı tehdit mektupları polis yetkilileri arasındaki ırkçı eğilimlerin yaygınlığını araştırmanın gereğine işaret ediyor. Isınan ortama rağmen İçişleri Bakanı Horst Seehofer tam tersi yönde karar verdi ve bu anlaşılabilir. Hessen vakası profesyonel soruşturma yapanların dahi bir yere varamadığını gösterdi. Şimdilik ciddi olarak soruşturduklarını varsaymak durumundayız. Eğer böyle değilse ve güvenlik yetkililerinin bazıları aşırı sağcı bir ağla bağlantılıysa, bilimsel bir araştırmanın böyle skandal bir yapılanmanın ortaya çıkmasında yardımı olmaz. Bir araştırma sonuçta karşılayamayacağı yüksek beklentiler yaratır."

DW / SSB, HT

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