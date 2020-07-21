Stuttgarter Nachrichten: Avrupa eylem kabiliyetine sahip olduğunu ispatladı

Stuttgarter Nachrichten gazetesi, AB'nin korona krizi nedeniyle ödenecek mali yardımlar ve gelecekteki bütçesi konusunda varılan mutabakatın önemli bir mesaj olduğu görüşünde:

"Hediye edilip borç verilen milyarlarla ilgili tartışmalar yatıştığında, zirveden geriye hayati bir mesaj kalacak: Avrupa 2. Dünya Savaşı sonrası en ağır resesyon karşısında bile gerekli eylem kabiliyetine sahip olduğunu ispatladı. Bu tabii ki sancılı oldu. Ve bazı yaralar açtı. Başta İtalya gibi uzun yıllardan beri rekabet gücü ve büyüme öngörülerinin sınırlı kaldığı ülkelere yönelik maddi yardımlar reformlardaki tıkanıklığın aşılmasını sağlamayacak. Borçların geri ödenmesiyse AB için on yılları bulacak külfet demek.”

Reutlinger General-Anzeiger'deki yorumdaysa AB içindeki farklıklara dikkat çekiliyor:

"Alınan onca karara ve devasa meblağa rağmen Brüksel'deki zirve mevcut farklılıkları da ortaya koydu. Özellikle hukuk devleti ilkelerine dair alınan muğlak karar üye ülkeler arasında devlet anlayışının ne kadar farklı olduğunu. Polonya ve Macaristan Brüksel'in kendilerine neyin doğru neyin yanlış olduğunu dikte ettirmesini istemiyor. Bunun için kendi ulusal meclis ve mahkemeleri bulunduğunu öne sürüyor. Ancak Avrupa'yı ulus devletlerine karşı kışkırtmak tehlikeli. Zira her ikisi de bir bütünün parçası ve birbirinden ayırmak kolay değil. Buna niyetlenenler AB'yi de çökme tehlikesiyle karşı karşıya getirmiş olur. Bu isteğe dayalı, mecburi bir birliktelik değil.”

Mainz'da yayımlanan Allgemeine Zeitung ise mali kaygıların AB'nin değerlerini etkilediğini savunuyor:

"Zirveyle birlikte temel siyasi kararlar yerine ekonomi birliği yolunda devasa adılar atılmış oldu. AB kredi alıp, tüm üyelerin sırtlanacağı borçlar veriyor. AB Komisyonu yardım paralarının ortaklık ilkelerine uygun kullanımını kontrol ediyor. Bu büyük bir sorumluluk olmasına rağmen güç dengelerinde kayma anlamına da geliyor. Zira Doğu Avrupa'da hukuk devleti ilkelerine riayet edilmesi konusunda yeterince yetki sahibi değil. Bu da uzlaşmanın acı faturası.”

Münchner Merkur gazetesi zirveyle önemli mesajlar verildiği ancak dikkati elden bırakamamak gerektiği uyarısında bulunuyor:

"AB Zirvesi gereğini yerine getirdi. Ancak bu hamlenin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı belirsiz. Zira son dört günde en ince ayrıntısına kadar pazarlık edilen 1,8 trilyon euroluk paket, Avrupa'nın yeniden inşası ve geleceğini garantileyecek hedeflere ulaşılabileceği anlamına gelmiyor. AB'nin bu yolla dış dünyaya verdiği birliktelik mesajı önemliydi ancak 27 üyeli birlikte var olan pek çatlak da gün yüzüne çıkmış oldu.”

DW, MK/HT

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