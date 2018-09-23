Stuttgart Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da Hannover 96 ile oynadığı lig maçını 3-1 kaybeden Stuttgart'ta kötü gidişatın faturası teknik direktör Tayfun Korkut ve sportif yönetim kadrosuna kesildi.

Stuttgart kulübünden yapılan açıklamada Tayfun Korkut'un yanı sıra yardımcı antrenörler Ilja Aracic ve Steven Cherundolo'nun görevine son verildiği açıklandı. Stuttgart 7 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi ve 5 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

Bundesliga hakkında bilmeniz gereken 10 şey Bayern Münih rakiplerini gölgede bırakıyor Bundeliga’da son altı sezondur şampiyonluğu Bayern Münih kazanıyor. Bavyera ekibinin toplamda ise 28 şampiyonluğu var. Kulüp sportif açıdan ve cirosu itibarıyla branşın tartışılmaz lideri. Yıllık cirosu 600 milyon euro, transfer bütçesi 265 milyon ve kadrosunun piyasa değeri 845 milyon Euro civarında. Bu açıdan Bayern Münih kulübü tüm rakiplerini geride bırakıyor.

Bundesliga hakkında bilmeniz gereken 10 şey Birinci Lig’e yükselme rekoru kıranlar Nürnberg dört yıl alt kümede mücadele ettikten sonra 2017-18 sezonunda sekizinci kez Bundesliga’ya yükseldi. Bu bir rekor çünkü hiçbir kulüp birinci lige bu kadar sık yükselmemişti. Bu sene Bundesliga’da mücadele edecek olan Fortuna Düsseldorf ise altıncı kez birinci lige yükselmeyi başardı. Acaba bu kez Bundesliga’daki yerlerini koruyabilecekler mi?

Bundesliga hakkında bilmeniz gereken 10 şey Yedek kulübesinde teknolojik devrim: Kulaklık Bundesliga hakemlerinin kulaklık kullanması olağan hâle geldi. Ama şimdilerde kulaklık, antrenör yardımcılarında da görülecek. Her takımda yönetim ve taktik direktifler için üç adet kulaklık kullanılması öngörülüyor. Böylece maç sırasında oyuncuların performans verileri anında değerlendirilebilecek, sakatlanan futbolcuların tedavisinin daha iyi ve hızlı bir biçimde yapılması sağlanacak.

Bundesliga hakkında bilmeniz gereken 10 şey Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) Bundesliga’da 2017-18 sezonunda Video Yardımcı Hakem Sistemi devreye girdi ama fazla başarılı olmadı. Bu sistemin çok yavaş olduğu, şeffaf olmadığı ve karışıklık yarattığı söyleniyor. Ama bu sezon daha iyiye gitmesi bekleniyor. Rusya’daki Dünya Kupası’nda başarıyla uygulanan sistem örnek alınacak. Tek bir farkı var: Televizyon görüntüleri ve kararlar statlardaki ekranlardan yayınlanacak.

Bundesliga hakkında bilmeniz gereken 10 şey Seyirci mıknatısı Bundesliga Borussia Dortmund takımının güney tribünü “Bundesliga‘nın büyüleyiciliğini“ sembolize ediyor. Avrupa’nın en büyük açık tribünü 24 bin 454 kapasiteli ve Dortmund’un tüm maçları tamamen dolu. Bundesliga statları mıknatıs gibi. 2017-18 sezonunda her maç için statlara ortalama 43 bin 878 seyirci geldi. Bu bir rekor ve Avrupa’da İngiltere (36 bin) ve İspanya’yı (27 bin) geride bırakan bir istatistik.

Bundesliga hakkında bilmeniz gereken 10 şey Açık tribün nostaljisi Bundesliga’da hâlâ “eski, geleneksel açık tribünler“ mevcut. Geçmişte her yerin olmazsa olmazıyken, şimdilerde İngiltere, İtalya ve İspanya‘daki statlarda ortadan kaybolmuş. Uygun fiyatlı biletler ve heyecan stat atmosferleri futbol nostalijisi yaşamak isteyenleri coşturuyor. Bu nedenle Bundesliga her yıl futbolun anavatanı İngiltere’den binlerce taraftarı açık tribünlerde ağırlıyor.

Bundesliga hakkında bilmeniz gereken 10 şey Kadın hakem Hiçbir Avrupa ülkesinin birinci liginde olmayan bir özellik: Kadın hakem. İkinci ve üçüncü ligdeki görevlerinin ardından Bibiana Steinhaus, Bundesliga’da 10 Eylül 2017’de Hertha Berlin-Werder Bremen karşılaşmasını yönetti. 39 yaşındaki kadın hakem şimdiye kadar sekiz Bundesliga maçı yönetti.

Bundesliga hakkında bilmeniz gereken 10 şey Corentin Tolisso: Bundesliga’nın en pahalı transferi Bayern Münih 2017 yılında 41,5 milyon euro’ya Fransız Corentin Tolisso’yu Lyon’dan transfer etti. Daha önce Bundesliga’ya yeni gelen hiçbir oyuncuya bu kadar para ödenmemişti. Bu meblağ, Bayern‘in Javi Martinez için ödediği 40 milyon euronun da 1,5 milyon üzerine çıktı. Bundesliga’dan ayrılan en pahalı oyuncu ise Barcelona‘ya 100 milyon euroya satılan Borussia Dortmund’lu Ousmane Dembele oldu.

Bundesliga hakkında bilmeniz gereken 10 şey Yurt dışından transferlere sınır yok Diğer birçok ligin aksine Bundesliga’da yabancı oyuncular ya da AB’den olmayan oyuncular için transfer sınırlaması yok. 2017-18 sezonunda ligin en fazla yabancı oyuncuya sahip ekibi Eintracht Frankfurt, Köln karşısına 11 farklı ülkeden oyuncu ile çıktı. Marco Russ ve Marius Wolf’un da oyuna sonradan dahil olmasıyla takımın Alman oyuncuları da deplasmandaki 1-0’lık galibiyeti birlikte kutladı.

Bundesliga hakkında bilmeniz gereken 10 şey Schalke Arena: Stat, mabet ve kapalı salon Çok sayıda taraftar, kulüplerinin oynadığı statları “mabet“ diye anıyor. Pek de abartmıyorlar. Zira Frankfurt, Berlin ve Schalke kulüplerinin statlarında gerçek şapeller bulunuyor. Ayrıca Schalke, Avrupa‘nın çatısı komple kapanabilen ilk stadına sahip. Birinci ligde “salon futbolu“... Böyle bir şey sadece Bundesliga’da görülebilen bir fenomen..



Stuttgart kulübü yöneticilerinden Michael Reschke, basına yaptığı açıklamada "Bu sezon eksik kalan sportif gelişim ve olumsuz sonuçlar bu adımı atmamıza neden oldu" ifadesini kullandı. Korkut'un, takımı "çok zor bir durumdayken" istikrara kavuşturduğunu ve ligde kalmasını sağladığını belirten Reschke, Stuttgart kulübünün Korkut'a "müteşekkir olduğunu" ifade etti.

Stuttgart kulübü başkanı Wolfgang Dietrich de kararın kendileri açısından "son derece zor bir karar olduğunu" belirterek "Baş çalıştırıcı olarak Tayfun Korkut ile olumlu gelişimi sürdürebileceğimize inanıyorduk. Ne yazık ki bu olmadı" diye konuştu.

Stuttgart'ta, Tayfun Korkut'un yerine Schalke 04 ve Augsburg'un eski antrenörü Markus Weinzierl, en son RB Leipzig'i çalıştıran Ralph Hasenhüttl ve Hamburg'un eski çalıştırıcısı Markus Gisdol'un isimleri geçiyor.

1995 ile 2003 yılları arasında Türkiye Milli Futbol Takımı'nda da oynayan 44 yaşındaki Tayfun Korkut, Ocak ayı sonunda takımın çalıştırıcılığını Hannes Wolf'tan devralmış ve geçen sezon Stuttgart'ın ligde kalmasını sağlamıştı. Takımın bu sezon takviyelere rağmen başarısız kalması ise şaşırtıcı olmuştu.

SID / EC, ÇÖ

©Deutsche Welle Türkçe