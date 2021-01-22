 Strobl: Karantinayı bozan pozitif kişiler hastaneye kapatılmalı | ALMANYA | DW | 01.02.2021

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ALMANYA

Strobl: Karantinayı bozan pozitif kişiler hastaneye kapatılmalı

Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl koronavirüs taşıyan ve karantina kurallarını ihlal eden kişilerin hastaneye kapatılmasını savundu.

Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl

Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl

Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl, karantina kurallarını ihlal edenlerin hastaneye kapatılmasını savundu. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere bir açıklama yapan Strobl, "Karantinayı bozan dik kafalı kişiler, eğer diğer tüm araçlar akıllarını başlarına getirmiyorsa, kapalı bir hastanede tecrit altına alınmalılar" dedi. Strobl bu tür bir uygulamanın ancak mahkeme kararıyla hayata geçebileceğini söyledi.

Kimi tekil durumlar için bunun geçerli olması gerektiğini savunan Strobl, uygulamanın koronavirüs taşıyan ve hastalığı yayma tehlikesi bulunan kişiler için ve birkaç gün ile sınırlı tutulması gerektiğini ifade etti.

Strobl, "Dik kafalı, anlayışsız, para cezasından etkilenmeyen, karantinayı bozan ve böylece potansiyel olarak öldürücü bir hastalığı başkalarına bulaştırmayı bilinçli olarak göze alan kişilere doğru yaklaşım budur" dedi.

Baden-Württemberg bu yıl Almanya'da düzenli olarak yapılan, eyaletlerin içişleri bakanları konferansının dönem başkanlığını üstlendi. Strobl dönem başkanlığı sırasında organize suçla mücadele ile bilgisayar ve internet suçlarıyla mücadelenin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Thüringen'de dönem başkanlık devir teslimi sırasında konuşan Strobl, sanal suçlarla mücadelenin "eyaletleri ve resmi makamları aşan bir yaklaşım" gerektirdiğini vurguladı.

AFP / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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