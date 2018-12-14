 Strasbourg′da terörün bilançosu: 5 ölü | AVRUPA | DW | 17.12.2018

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AVRUPA

Strasbourg'da terörün bilançosu: 5 ölü

Strasbourg'daki terör saldırısında ağır yaralanan Polonyalının öldüğü açıklandı. 36 yaşındaki Polonya vatandaşının hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e yükseldi.

Frankreich - nach Anschlag in Straßburg (picture-alliance/dpa/M. Murat)

Strasbourg'daki silahlı saldırıda yaralanan Polonyalının ölmesiyle terör kurbanlarının sayısı 5'e yükseldi. 36 yaşındaki Polonya vatandaşı 20 yıldır Strasbourg'daki yaşıyordu.

Orent-Niedzielski adlı Polonyalı Salı günkü saldırıda saldırgan tarafından vurularak ağır şekilde yaralanmıştı. Polonyalının birlikte Noel pazarına gittiği İtalyan Antonio Megalizzi de saldırıda ağır yaralanmış ve Cuma günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Orent-Niedzielski bir çizgi roman festivalinde görevliydi ve aynı zamanda Strasbourg Avrupa Parlamentosu muhabirliği yapıyordu. Parlamento Başkanı Antonio Tajani Twitter hesabından Orent-Niedzielski'nin yakınlarına taziye mesajı yayımladı.

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"Bu saldırıların bitmesini umuyorduk"

Şüpheliler serbest bırakıldı

Saldırgan Salı akşamı Strasbourg'un kent merkezinde yayalara ateşli silah ve bıçakla saldırmış, iki gün sonra da polisle girdiği çatışmada vurularak öldürülmüştü.

Strasbourg'daki terör saldırısıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırganın yakın çevresindeki bir şüphelinin Pazar günü ifadesi alındı. Gözaltına alınan diğer 6 kişi serbest bırakıldı. Saldırganın annesi ile iki erkek kardeşi Cumartesi günü serbest bırakılmıştı.

"Tehlikeli" olarak sınıflandırılan sabıkalı saldırganın suç ortaklarının olup olmadığı ya da terör eyleminin İslamcı motivasyonla düzenlenip düzenlenmediği araştırılıyor. Saldırganın öldürülmesinden kısa süre sonra terör milisi IŞİD saldırının sorumluluğunu üstlenmişti. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise IŞİD'in iddiasının doğruluğundan şüphe duyduklarını söylemişti.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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