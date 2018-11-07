Strasbourg'da silahlı saldırı alarmı

Fransa'nın Strasbourg kentinde kurulan bir Noel panayırı yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü bildirildi. Olayda ilk belirlemelere göre dokuz kişinin de yaralandığı açıklandı. Polis, olayın ardından kaçan silahlı kişinin henüz yakalanamadığını duyurdu. Reuters'a konuşan polis kaynakları, silahlı kişinin kimliğinin tespit edildiğini bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, kent sakinlerini evlerinde kalmaları için uyardı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Strasbourg'da ciddi bir kamu güvenliği olayı yaşanıyor. Kent sakinlerinden evlerinde kalmaları isteniyor. Yetkililerden gelecek talimatları izleyin" denildi.

Strasbourg Belediye Başkan Yardımcısı Alain Fontanel de halka, kentteki "durum açıklık kazanana kadar evlerinde kaldıkları için" teşekkürlerini sundu.

AFP'nin haberine göre, Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu da olayın ardından kapılarını kapattı. Bölgedeki AFP muhabiri, parlamenterler, gazeteciler ve binadaki personelin dışarı çıkmasına izin verilmediğini bildirdi.

"10 dakika sürdü"

BFM TV'ye konuşan bir dükkân sahibi, "Silah sesleri duydum. İnsanlar sağa sola koşuyordu" açıklamasında bulunurken olayın yaklaşık 10 dakika sürdüğünü söyledi.

Fransız savcılığından bir kaynak, Reuters'a yaptığı açıklamada, olayın terör bağlantısı olup olmadığının incelendiğini belirtti.

Olayla ilgili bilgilendirilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İçişleri Bakanı'nı Strasbourg'a gönderdiği açıklandı.



AFP,rtr,dpa/CÖ,BK

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