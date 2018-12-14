 Strasbourg saldırganı IŞİD′e bağlılık yemini etti | AVRUPA | DW | 22.12.2018

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AVRUPA

Strasbourg saldırganı IŞİD'e bağlılık yemini etti

Fransa'nın doğusundaki Strasbourg kentinde Noel pazarında beş kişiyi öldüren Cherif Chekatt'ın IŞİD'e bağlılık yemini ettiği bir video ortaya çıktı. Video, saldırgana ait bir USB bellek içinde keşfedildi.

Cherif Chekatt

Beş kişinin ölümüne neden olan saldırgan Cherif Chekatt

Fransa'nın doğusunda Strasbourg kentinde Noel pazarına silahlı saldırı düzenleyerek beş kişiyi öldüren ve 11 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırgan Cherif Chekatt'ın IŞİD'e bağlılık yemini ettiği bir video ortaya çıktı.

Adli kaynaklardan alınan bilgilere göre Chekatt'a ait olduğu düşünülen bir USB sanal belleğin içinde saldırganın IŞİD'e bağlılık yemini ettiği tespit edildi.

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Fransız polisi Strasbourg kentinde Noel pazarına saldırı düzenleyen şüphelinin peşine düştü. 350 kişilik ekip, üç kişiyi öldürdükten sonra yaralı olarak kaçan saldırganı yakalamak için operasyon başlattı. (12.12.2018)

İsminin saklı kalması koşuluyla konuşan ve saldırıyla ilgili soruşturmaya destek veren bir yetkili, söz konusu videonun saldırıdan iki gün sonra polisle girdiği çatışmada öldürülen 29 yaşındaki Chekatt'ın evinde kaydedildiğini belirtti.

Baba Abdelkerim Chekatt IŞİD'in suçlulardan oluştuğunu söylemesine rağmen, oğlunun IŞİD'in "iyi bir dava için savaştığına" inandığını belirtti.

IŞİD üstlenmişti

11 Aralık'taki saldırıdan sonra 350 kişilik bir polis ekibinin peşine düştüğü Chekatt, saldırıdan yaklaşık 48 saat sonra emniyet güçleri ile girdiği çatışmada ölmüştü.

IŞİD, medya organı Amak aracılığyla saldırganın kendi "neferleri" olduğunu ilan etmiş, ancak bu iddia Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner tarafından örgütün "tamamıyla fırsatçılık" yapmaya çalıştığı yorumuyla yalanlanmıştı.

Adi suçlardan sabıka kaydı bulunan ve Almanya'da soygunculuk yapmaktan dolayı bir süre cezaevinde kalan Chekatt'ın saldırıdan hemen önce Almanya'dan telefonla arandığı, ancak aramaya yanıt vermediği öne sürülmüştü.

Kayıpların çoğu yabancı

Saldırıda hayatını kaybeden beş kişinin çoğu ise Fransız değil. Yaşamını yitiren yabancılar arasında Taylandlı bir turist, İtalyan bir gazeteci ve 20 yıldır kentte yaşayan bir Polonyalı bulunuyor.

Hayatını kaybeden diğer iki kişiden biri Afganistan asıllı Fransız bir otomobil tamircisi, diğeri de saldırıdan kısa bir süre önce emekliliğe ayrılan 61 yaşındaki bir Fransızdı.

Saldırı sonrasında Strasbourg'da bir günlük yas ilan edilirken, cinayetler ülkede bu yıl düzenlenen üçüncü terör saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Fransa'da 2015 ile 2016 yılları arasındaki terör saldırılarında 230'dan fazla kişi yaşamını yitirmiş, eylemlerin çoğunu IŞİD üstlenmişti.

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"Bu saldırıların bitmesini umuyorduk"

DW,AFP,AP/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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"Bu saldırıların bitmesini umuyorduk"  

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