 Strasbourg saldırganı öldürüldü | AVRUPA | DW | 14.12.2018

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AVRUPA

Strasbourg saldırganı öldürüldü

Strasbourg'da düzenlediği saldırıyla üç kişiyi öldüren Cherif Chekatt polis ile girdiği silahlı çatışmada ölü ele geçirildi. Fransa’daki saldırıyı IŞİD örgütünün üstlendiği bildirildi.

Frankreich Straßburg-Meinau | Polizei-Operation gegen Attentäter von Straßburg (Reuters/C. Hartmann)

Strasbourg'un Noel pazarında üç kişiyi öldüren ve 12 kişiyi de yaralayan terörist Şerif Şekat polis tarafından vurularak öldürüldü. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner saldırıdan 48 saat sonra polislerin sokakta Chekatt‘a rastladıklarını ve açtığı ateşe polisin karşılık vermesi üzerine 29 yaşındaki failin vurulduğunu açıkladı.

Noel pazarındaki saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi. IŞİD’in medya organı Amak, Chekatt’ın IŞİD’in neferi olduğunu duyurdu. Haberde Chekatt’ın Suriye ve Irak’ta IŞİD ile mücadele eden koalisyon devletlerine saldırması için yapılan çağrıya uyduğu belirtildi. IŞİD’in her zaman kullandığı kanallardan yayımlanan mesajın doğruluk derecesi belirlenemedi.

Fransız basınında çıkan haberlerde öldürülen Cherif Chekatt’ın üzerinden ateşli silah ve bıçak çıktığı belirtildi. İçişleri Bakanı Castener bu haberi doğrulamamakla birlikte failin zararsız hale getirilmesinden gurur duyduklarını söyledi.

Frankreich Straßburg Attentat (Reuters/C. Hartmann)

Bir televizyon kanalı, sokakta rastladığı kadının Chekatt’ın yaralı olduğunu fark edip polisi aradığını haber verdi. Chekatt saldırının ardından polisten kaçarken askerlerin açtığı ateşle yaralanmış ve taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmıştı.

Noel pazarı yeniden açılıyor

Polis tarafından yapılan açıklamada Chekatt’ın yakın çevresinden bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltına alınanların sayısının 5’e yükseldiği belirtildi. İçişleri Bakanı Castaner geleneksel Strasbourg Noel pazarının Cuma günü ziyaretçilere açılacağını duyurdu.

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Strasbourg'da düzenlenen silahlı saldırı sonrası terör alarmına geçen Fransa'da hükümet, Sarı Yeleklilere hafta sonu gösteri düzenlememe çağrısı yaptı. Üç kişiyi öldüren Strasbourg saldırganı hâlâ yakalanamadı. (13.12.2018)

Yıllardır İslamcı terör eylemlerine sahne olan Fransa’da şimdiye kadar 250’ye yakın kişi hayatını kaybetti. Cherif Chekatt’ın yakalanması için 700 polis görevlendirilmiş, ayrıca terörle askeri mücadele timinin mevcudu da arttırılmıştı. Strasbourg’daki saldırının ardından Almanya’nın sınır yakınlarındaki kentlerinde de güvenlik önlemleri ve araç kontrolleri arttırıldı.

Almanya'dan arandı iddiası

Çok sayıda sabıkası bulunan ve Almanya’da da soygunculuktan hapis yatan Chekatt’ın cezaevindeyken radikalleştiği tahmin ediliyor. Alman makamlarınca 2016 yılında Chekatt’ın suç işlemeye son derece eğilimli olduğu ve maddi kazanç uğruna ilerde de suç işleyebileceği rapor edilmişti. Freiburg Valiliği hapis cezasının bir kısmını tamamladıktan sonra Fransa’ya iade edilen Chekatt’ın 10 yıl süreyle Almanya’ya girmesini yasaklamıştı. Saldırıdan hemen önce Chekatt’ın Almanya’dan telefonla arandığı ancak telefonunu açmadığı öne sürülmüştü.

Kurbanların ailelerine taziyelerini bildiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ‘sadece bir Fransız kentinin değil, büyük bir Avrupa kentinin de vurulduğunu’ söyledi. AB zirvesinin yapıldığı Brüksel’de de terör kurbanları anıldı. Öldürülenlerin 45 yaşındaki bir Taylandlı turist ile Strasbourg’da doğan bir Afgan asıllı ve lokanta önünde ailesini bekleyen bir Fransız oldukları açıklandı. Saldırıda isabet alan dördüncü şahsın beyin fonksiyonlarının tamamen durduğu ve suni olarak yaşatıldığı bildirildi.

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"Bu saldırıların bitmesini umuyorduk"

DW, dpa/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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"Bu saldırıların bitmesini umuyorduk"  

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