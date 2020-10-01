 Stoltenberg′den Türkiye ve Yunanistan′a ziyaret | AVRUPA | DW | 02.10.2020

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AVRUPA

Stoltenberg'den Türkiye ve Yunanistan'a ziyaret

Türkiye ile Yunanistan arasında askeri gerilimi önlemek üzere bir güvenlik mekanizması oluşturulması kararının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in iki ülkeyi ziyaret edeceği açıklandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg haftaya Ankara ve Atina'ya ziyarette bulunacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg haftaya Ankara ve Atina'ya ziyarette bulunacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 5 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı. Stoltenberg'in Pazartesi günü Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve üst düzey diğer hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunacağı bildirildi.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre Stoltenberg, Salı günü de Atina'ya geçerek Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile görüşecek.

İki ülke arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de tırmanan askeri gerilim üzerine NATO devreye girmiş ve iki üye ülke arasında askeri teknik heyetlerin katıldığı görüşmeler yürütülmüştü. İlki 10 Eylül'de Brüksel'deki NATO merkez karargahında yapılan görüşmelerde dün ortak bir güvenlik mekanizması üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirilmişti. Mekanizmanın deniz ya da havada olası gerilimlerin yatıştırılması için iki ülke arasında bir acil durum telefon hattı oluşturulmasını da içerdiği kaydedilmişti.

"Diplomatik çabalara alan açacak"

Stoltenberg, uzlaşmayla ilgili dün yaptığı açıklamada, söz konusu mekanizmanın mevcut anlaşmazlıkla ilgili diplomatik çabalara alan açılmasına da yardımcı olacağını, kendisinin iki tarafla da temasta kalmayı sürdüreceğini belirtmişti.

Türk Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada da heyetler arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı toplantılar sonucunda “genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı kaydedilerek, "Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim 2020’de NATO Karargâhında yapılması planlanmaktadır" denilmişti.

DW/BK,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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