Stoltenberg: Ukrayna savaşmayı bırakamaz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna savaşı ve Rusya'nın nükleer silah tehdidiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

DW'nin Conflict Zone programında Sarah Kelly'nin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, "Ukrayna'ya yönelik nükleer saldırı riski düşük. Ama elbette kullanıldığı takdirde sonucu çok büyük olur. Bu yüzden ciddiye almamız gereken bir risk bu. Zaten biz de Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa ciddi sonuçları olacağını Rusya'ya net şekilde ileterek öyle yapıyoruz" dedi.

"Rusya'nın bu nükleer retoriğinin, tehditlerinin amacı elbette bizi Ukrayna'ya sağladığımız desteği durdurmaya zorlamak, şantaj yapmak. Ama biz bunu yaparsak, Ukrayna'da Putin kazanacak" ifadelerini kullanan NATO Genel Sekreteri, "Başkan Putin'in kazanmasına izin vermek, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmekten çok daha riskli" diye ekledi.

Nükleer tehditlere NATO'nun olası yanıtlarıkonusunda da değerlendirmede bulunan Stoltenberg, "Nasıl karşılık vereceğimizi tam olarak bilme ayrıcalığını bir potansiyel düşmanımıza asla vermeyeceğiz. Ciddi sonuçları olacağını biliyorlar. Ve son haftalarda bu mesajı birkaç kez tekrarladık" dedi.

"Farklı tepki yolları var"

Ukrayna'da bir nükleer saldırı gerçekleşse de Fransa'nın Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmayacağını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu açıklaması hakkındaki görüşü de sorulan Stoltenberg, "Farklı tepki yollarımız var. Nükleer silah kullanma şeklinde olmak zorunda değil" yanıtını verirken NATO'yu nükleer silah kullanmaya yöneltecek koşullardan hâlen "çok uzakta" olduklarını ancak bunun karşılık verme ihtimallerini ortadan kaldırmadığını belirtti.

Söyleşide Ukrayna'nın şu aşamada savaşmayı bırakamayacağını da vurgulayan NATO Genel Sekreteri, "Başkan Putin ve Rusya savaşmayı bırakırsa, barış olacak. Başkan Zelenskiy ve Ukrayna savaşmayı bırakırsa, Ukrayna artık bağımsız bir ulus olarak varlığını sürdüremeyecek" dedi.

NATO'nun genişlemesi

Ukrayna'nın NATO üyelik süreciyle ilgili de konuşan Stoltenberg, "NATO'nun duruşu değişmedi. NATO'nun kapısı açık. Bunu son yıllarda Kuzey Makedonya, Karadağ, Finlandiya ve İsveç'le de gösterdik. Ve tabii ki her ulusun kendi yolunu seçme hakkı olduğu mesajını da güçlü bir şekilde verdik. Buna elbette Ukrayna da dahil" ifadelerini kullandı.

Ancak Ukrayna'nın pozisyonunun Finlandiya ve İsveç'ten farklı olduğunu da vurgulayan Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç, NATO'nun uzun süredir ortakları. İttifak içerisinde bu ülkelerin üyeliğe davet edilmesi konusunda konsensüs var" diye konuştu.

DW/CÖ,BK