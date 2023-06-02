Stoltenberg Türkiye'ye gidiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan için düzenlenecek törene katılmak üzere Türkiye'ye gidiyor.

NATO tarafından yapılan bir açıklamaya göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 3-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.

Stoltenberg, 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran'da düzenlenecek göreve başlama törenine katılacak. Ayrıca üst düzey Türk yetkililerle de görüşmelerde bulunacak.

Stoltenberg'in Ankara'daki temasları sırasında Erdoğan ile de görüşeceği ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'den onay beklendiğini bir kez daha dile getirileceği ifade ediliyor.

Türkiye, teröre destek verdiği gerekçesiyle İsveç'in NATO üyeliğine onay vermiyor. Türkiye ile birlikte Macaristan da İsveç'in üyelik başvurusunu onaylamadı.

Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya katılımı için Türkiye ve Macariestan'a çağrı yaparak gerekli olan onayı vermelerini istiyor.

Stoltenberg dün Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ankara’yı ziyaret edeceğini ancak tarihin henüz netleşmediğini açıklamıştı. Stoltenberg, “Bu hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. İsveç'in katılımı konusunda ilerleme kaydedilmesinin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç'in olası katılımını nasıl sağlayabileceğimizi ele alma konusunda yakın gelecekte Ankara'ya da gideceğim” demişti.

AFP,DHA/GK,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?