  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
İkinci tur
PolitikaTürkiye

Stoltenberg Türkiye'ye gidiyor

2 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan için düzenlenecek törene katılmak üzere Türkiye'ye gidiyor.

https://p.dw.com/p/4S81H
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergFotoğraf: Alina Yarysh/REUTERS

NATO tarafından yapılan bir açıklamaya göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 3-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.

Stoltenberg, 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip  Erdoğan'ın 3 Haziran'da düzenlenecek göreve başlama törenine katılacak. Ayrıca üst düzey Türk yetkililerle de görüşmelerde bulunacak.

Stoltenberg'in Ankara'daki temasları sırasında Erdoğan ile de görüşeceği ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'den onay beklendiğini bir kez daha dile getirileceği ifade ediliyor.

Türkiye, teröre destek verdiği gerekçesiyle İsveç'in NATO üyeliğine onay vermiyor. Türkiye ile birlikte Macaristan da İsveç'in üyelik başvurusunu onaylamadı.

Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya katılımı için Türkiye ve Macariestan'a çağrı yaparak gerekli olan onayı vermelerini istiyor.

Stoltenberg dün Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ankara’yı ziyaret edeceğini ancak tarihin henüz netleşmediğini açıklamıştı. Stoltenberg, “Bu hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. İsveç'in katılımı konusunda ilerleme kaydedilmesinin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç'in olası katılımını nasıl sağlayabileceğimizi ele alma konusunda yakın gelecekte Ankara'ya da gideceğim” demişti.

AFP,DHA/GK,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu

Daron Acemoğlu: Türkiye iki büyük tehditle karşı karşıya

Ekonomi3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesini Cumartesi günü açıklayacak

Kulislerde bakanlıklar için adı geçen isimler kimler?

Kulislerde bakanlıklar için adı geçen isimler kimler?

Politika7 saat önce
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Mehmet Şimşek tek başına kurtarıcı olabilir mi?

Mehmet Şimşek tek başına kurtarıcı olabilir mi?

Ekonomi9 saat önce
TBMM Genel Kurul Salonu

Yeni dönemde nasıl bir TBMM olacak?

Yeni dönemde nasıl bir TBMM olacak?

Politika13 saat önce
Türkei | Kurden | Demonstration für Selahattin Demirtas

Demirtaş'ın çekilmesi Kürt siyasetini nasıl etkiler?

Demirtaş'ın çekilmesi Kürt siyasetini nasıl etkiler?

Politika1 Haziran 2023

AYM'den bekçilerin yetkilerine kısmi iptal kararları

AYM'den bekçilerin yetkilerine kısmi iptal kararları

Hukuk ve Adalet1 Haziran 2023
Berlin'deki Türkler Erdoğan'ın kazanmasını kutlarken

Almanya'daki Türklerin çoğunluğu Erdoğan'a mı oy veriyor?

Almanya'daki Türklerin çoğunluğu Erdoğan'a mı oy veriyor?

Politika1 Haziran 2023
Ana sayfaya dön