 Stoltenberg: Türkiye nüfuzunu tansiyonu düşürmek için kullanmalı | DÜNYA | DW | 05.10.2020

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DÜNYA

Stoltenberg: Türkiye nüfuzunu tansiyonu düşürmek için kullanmalı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Ankara’da bir araya geldi. Stoltenberg ortak basın toplantısında, Türkiye'nin nüfuzunu Dağlık Karabağ'da tansiyonun düşürülmesi için kullanmasını istedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun düzenlediği ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ krizi gibi güncel konular öne çıktı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye çok değer verdiğimiz müttefiktir, ortaklarla çok fazla koronavirüs desteğiyle mücadelemize destek vermiştir. Afganistan, Kosova ve Irak'ta da NATO'ya katkıda bulunuyor. NATO da Türkiye'ye katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Dağlık Krabağ krizi ile ilgili de açıklama yapan Stoltenberg, saldırıların artmasından endişe duyduklarını söyledi. Stoltenberg, sivil ölümlerinin endişelerini artırdığını belirterek, “Tüm taraflara savaşın hemen durdurulması çağrısı yapıyoruz” diye konuştu. Stoltenberg, Türkiye'nin "önemli ölçüdeki nüfuzunu tansiyonun düşürülmesi için kullanması" beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin olarak ise umudunun “temelde yatan uyuşmazlıkların ele alınması” olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu: Ermenistan işgalin tadını çıkarıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da açıklamalarında Dağlık Karabağ'daki duruma değindi. Bakan, "Tüm uluslararası örgütler ya çok dengeli olmaya çalışıyor ya da Ermenistan'ı destekleyen açıklamalarda bulunuyor. Bu sorunu çözmek için kurulan Minsk Üçlüsü'nden Fransa, açık açık Ermenistan'a destek veriyor” dedi. “Hem Türkiye hem de batılı ülkeler olarak buraların toprak bütünlüğünü destekliyoruz” diye konuşan Bakan,  herkesin Ermenistan’a çekilme çağrısı yapması gerektiğini ifade ederek “Ermenistan bu işgalin tadını çıkarıyor. Cesareti nereden buluyorsa, Azerbaycan'a saldırıyor, herkesin güçlünün değil, haklının yanında yer alması gerekiyor” şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinin ardından Yunanistan’a geçecek.

Reuters,AFP,DW/BÖ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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