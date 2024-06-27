Stoltenberg: Rusya cepheyi yaracak bir atılım yapamaz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus ordusunun Ukrayna'da bundan böyle büyük bir hamle yapabileceğini sanmadığını belirtti.

NATOGenel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus ordusunun Ukrayna Savaşı'nda bundan sonra "büyük bir ilerleme" yapma kabiliyetinin olmadığını ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin, gerek cephe hattında, gerekse cephe ardındaki hedeflere gerçekleştirdiği saldırılarla ağır kayıplar verdiğini dile getirdi.

Stoltenberg, AFP haber ajansına verdiği röportajda Rus ordusu ile ilgili olarak, "Bu bahar ve yaz aylarında yeniden bir saldırı başlatmayı denediler ancak şu ana kadar yalnızca marjinal kazanımlar elde edebildiler" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın büyük atılımlar yapabilecek kapasiteye ve güce sahip olduğuna inanmak için başka bir göstergenin olmadığının altını çizen Stoltenberg, yine de Rusya'nın büyük olasılıkla ön cepheleri zorlamaya devam edeceğini ve hava saldırıları gerçekleştireceğini belirtti.

Rusya Mayıs ayında Harkiv bölgesine yönelik bir saldırı başlatmış ve buradaki Ukrayna güçlerinin yetersizliği sayesinde toprak kazanımları elde etmişti.

"ABD'nin sadık bir müttefik olarak kalmasını bekliyoruz"

ABD seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Joe Biden ve Donald Trump arasında geçecek seçimlerin sonucu ne olursa olsun ABD'nin sadık bir müttefik olarak kalmasını beklediğini dile getirdi. "Bu ABD'nin güvenliğinin çıkarına olacaktır" diyen Stoltenberg, güçlü bir NATO'nun "Avrupa için olduğu kadar ABD için de iyi olduğunu" vurguladı.

Bir konuşmasında, Rusya'ya karşı verilen mücadelede yeterince harcama yapmayan Batılı ülkelere karşı Moskova'yı kışkırtacağını ifade eden Eski ABD Başkanı Trump'ın bu sözlerini değerlendiren Jens Stoltenberg, "Eski başkan Trump'ın eleştirisi öncelikle NATO'ya yönelik değildi. NATO müttefiklerinin yeterince harcama yapmamasına yönelikti ve bu artık değişti" dedi.

NATO'nun, 32 üyesinden 23'ünün bu yıl ülke gayri safi milli hasılasının yüzde ikisini savunmaya harcama hedefine ulaşması bekleniyor.

"Siyasetin hiçbir zaman garantisi yoktur ancak ABD'nin güçlü kalacağını umuyorum" diyen Stoltenberg, NATO'nun, "Bir üyeye karşı yapılan saldırı tüm üyelere yapılmıştır" anlamı taşıyan 5. madde ile ilgili şüpheye düşmeme konusunda, İttifak ülkesi ülkelerin liderlerini uyardı.

5. maddenin hiçbir zaman sorgulanmaması gerektiğin ifade eden Stoltenberg, "Bu NATO'nun temel sorumluluğudur, bu güvenilirliği baltalamaya yönelik herhangi bir girişim sadece riski artıracaktır" ifadelerini kullandı.

AFP / EÇ,ET

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