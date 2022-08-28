Stoltenberg: NATO Kuzey Kutbu'ndaki varlığını güçlendirmeli

NATO, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı Kuzey Kutbu'nda daha aktif olmak istiyor. Welt am Sonntag gazetesine konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Arktik'te varlığını güçlendirmeli" dedi. "Kuzey'de neler olup bittiğine ilişkin net bir tablo çizebilmek için" NATO'nun deniz devriye uçaklarına yatırım yaptığını belirten Stoltenberg, "Fakat çabalarımızı artırmayı da sürdüreceğiz" diye konuştu.

Doğal kaynaklar açısından zengin olan bölgede Rusya'nın son dönemde faaliyetlerini artırdığına dikkat çeken NATO Genel Sekreteri, "Arktik bölgede Rusya'nın askeri varlığını güçlendirdiğini görüyoruz" dedi. Moskova'nın Arktik bölgesinde "Sovyetler Birliği döneminden kalma üsleri yeniden açtığını ve hipersonik füzeler gibi son teknoloji ile üretilen silahları konuşlandırdığını ve test ettiğini" belirten Stoltenberg, Çin'in de Kuzey Kutbu'na olan ilgisinin arttığını vurguladı.

Arktik bölgesinin NATO için "stratejik açıdan büyük önem" taşıdığını belirten Stoltenberg, Kuzey Kutbu bölgesinin "Kuzey Amerika ve Avrupa arasında önemli bir bağlantı" ve ayrıca "Kuzey Amerika ve Rusya arasındaki en kısa mesafe" olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Fotoğraf: Olivier Matthys/AP/dpa/picture alliance

Stoltenberg, iklim değişikliği ve buzulların erimesi sonucu deniz ulaşımı açısından da Arktik bölgesinin önemin arttığını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cuma günü Kanada'yı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada da Rusya'nın bölgede askeri varlığını artırmasına ve Çin'in Arktik bölgesine olan ilgisine işaret ederek "Pekin ve Moskova karşılıklı olarak Kuzey Kutbu'nda iş birliğini artırma taahhüdünde bulundu. Bu, değerlerimiz ve çıkarlarımıza meydan okuyan bir stratejik ortaklığın derinleşmesinin bir parçası" ifadesini kullanmıştı. Stoltenberg, Çin'in bölgede dünyanın en büyük buzkıran gemisini inşa etme planları yaptığını, enerji, altyapı ve araştırma projelerine milyarca dolarlık bütçe ayırdığını hatırlatmıştı.

ABD özel temsilci atayacak

Rusya ve Çin'in Kuzey Kutbu'ndaki varlığını artırma çabaları nedeniyle ABD de Arktik bölgesi için özel bir temsilci atayacağını duyurmuştu. ABD hükümetinin açıklamasında özel temsilcinin "Arktik bölgesinde Amerikan çıkarlarının yanı sıra müttefik ve ortaklarla iş birliğini" güçlendirmeyi hedeflediği belirtilmişti.

Kuzey Kutbu'nda ABD, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Kanada, Norveç, İsveç ve Rusya'ya ait bölgeler bulunuyor.

AFP, dpa/JD, CÖ