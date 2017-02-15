Stoltenberg: NATO Afganistan'dan ders çıkarmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Afganistan'da meydana gelen gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlayan Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Özellikle Türkiye'ye, ABD'ye, İngiltere'ye havalimanının güvenliğini sağladıkları için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Afganistan'da NATO'nun 20 yıl süren misyonuna işaret eden Stoltenberg, "Sonsuza kadar Afganistan'da kalmayı asla istemedik. Son haftalarda gördüğümüz, beklemediğimiz askeri ve siyasi bir çöküş. Afgan siyasi liderliği Taliban'a karşı duramadı. Afgan liderliğinin bu başarısızlığı, bugün tanık olduğumuz trajediye yol açtı" şeklinde konuştu.

"Eğittiğimiz kuvvetler neden Taliban'a karşı duramadı?"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığı konusunda çıkarması gereken dersler olduğunu ifade etti. Stoltenberg, "ABD geçen yıl Taliban ile anlaştı. Tüm müttefikler ABD kararına uymayı kabul etti. 20 yıllık yoğun çabalarımıza rağmen, çöküş hızlı oldu. Alınacak dersler var. Bu dersleri incelememiz gerekiyor çünkü terörle mücadeleye devam etmek istiyoruz. Sormamız gereken büyük soru, eğittiğimiz, donattığımız kuvvetler neden Taliban'a karşı durmadı? Çöküşün hızı şaşırtıcı. Uluslararası terörizm dünya için bir tehdittir. Ana odak, bugün insanları Afganistan'dan çıkarmak olmalıdır" diye konuştu.

Stoltenberg, Türkiye, ABD ve İngiltere'nin tahliyelerde kilit rol oynadığını belirterek, "NATO'nun ana amacı insanları oradan tahliye etmektir, havaalanı hakkında mühim konuları kontrol etmek, askerlerimizi ve bize yardım eden Afganları oradan tahliye etmektir. Bu konuda 7/24 çalışıyoruz. Yeni uçaklar geliyor ve tahliye ediyor. Bazı NATO üyelerinden tahliye hakkında açıklamalar duyduk. ABD, Türkiye, Norveç, İngiltere gibi ülkeler yardım etmekteler. ABD yeni uçaklar getiriyor. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere kilit rol oynadı. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar" diye konuştu.

Taliban'ın kontrolü hızla ele geçirmesi "sürpriz" oldu

NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi kararı alınırken "yönetimin Taliban'a geçebileceği" riskinin bilincinde olunduğunu belirten Stoltenberg, bunun bu denli hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin ise "sürpriz" olduğunu belirtti. Taliban'ın dönüşünün "terör tehlikesini artırdığını" söyleyen Stoltenberg, "Şimdi yönetimi devralanlar uluslararası terörizmin buraya adım atmayacağını garanti almalı dedi.

DHA,dpa/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe