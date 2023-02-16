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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Dışişleri Bakanı ÇavuşoğluFotoğraf: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images
PolitikaTürkiye

Stoltenberg: NATO başvurularını onaylamanın zamanı geldi

2 saat önce

Ankara'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin onaylanmasının zamanı geldi" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde incelemelerde bulunmak amacıyla Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Görüşmeden sonra Çavuşoğlu ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurularını onaylamasının zamanının geldiğini söyledi. 

Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurularının onaylanmasının zamanının geldiğine inanmaya devam ediyorum" dedi.

Stoltenberg, NATO'ya dahil olmak için birlikte başvuruda bulunan Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurularının ayrı ayrı ele alınması konusuna da değinerek, "Her ikisi de şimdi onaylanabilir" ifadesini kullandı. NATO Genel Sekreteri, "Asıl mesele üyeliklerinin birlikte onaylanması değil. Asıl mesele mümkün olan en kısa sürede onaylanması" dedi.

Çavuşoğlu: Türkiye'nin tutumu açık

"Türkiye'nin iki ülkenin üyeliği konusundaki tutumu başından beri açık ve nettir" diye konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini İsveç'ten ayrı değerlendirebiliriz" ifadesini kullandı.

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine onlarca yıldır sürdürdükleri askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO'ya katılmak için başvuruda bulunmuştu. 30 üyesi bulunan ittifakın tamamının onaylaması gereken üyelik başvurusu Türkiye ve Macaristan tarafından henüz kabul edilmedi.

Macar yasama organının her iki ülkenin başvurusunu Mart ayına kadar onaylaması bekleniyor. Türkiye ise Finlandiya'yı ittifaka kabul etmeye hazır olduğunun sinyalini verirken, İsveç'in başvurusunu onaylamayacağını açıkladı. İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılan bir protesto gösterisine izin verilmesi Ankara'nın tepkisini çekmişti. Ayrıca Türkiye, İsveç'in Ankara'nın yasadışı Kürt gruplarla ve 2016'daki darbe girişimiyle ilişkilendirdiği çok sayıda şüpheliyi iade etmemesine tepki gösteriyor.

Stoltenberg Ankara'dan sonra deprem bölgesine geçerek incelemelerde bulunacak.

AFP/ TY,EC

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