Stoltenberg: Finlandiya yarın NATO'ya üye olacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen yıl Mayıs ayında NATO'ya üyelik için başvuran, aylar süren görüşmelerin ardından Türkiye'den de onay alan Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin yarın gerçekleşeceğini açıkladı.

Stoltenberg, Finlandiya'nın Salı günü 31'inci üye devlet olarak NATO'ya katılacağını ve bayrağının Brüksel'deki NATO Karargahında dalgalanacağını belirtti. Salı günü düzenlenecek NATO dışişleri bakanları toplantısında Türkiye resmi onay belgesini ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a teslim edecek. Bunun nedeni, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın NATO'nun Kurucu Antlaşmasına göre ittifakla ilgili belgelerin kayıt altına alınmasından sorumlu merci olması. Bu adımın ardından Finlandiya Dışişleri Bakanının da Fin meclisinin onay belgesini Blinken'a teslim etmesiyle NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Finlandiya'yı 31'inci üye ilan edecek. Toplantıda Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de bir konuşma yapacak.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Fotoğraf: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa/picture alliance

"Putin'in istediğinin tam tersi oldu"

Finlandiya bayrağının göndere çekilmesi töreninin de öğleden sonra gerçekleşeceğini kaydeden Stoltenberg, "Bu, Finlandiya'nın güvenliği için, Kuzey'in güvenliği ve NATO'nun bütünü için güzel bir gün olacak. Bunun sonucunda İsveç de daha fazla güvende olacak" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu zayıflatmak için Ukrayna'ya saldırdığını söyleyen Stoltenberg, "Ama tam tersi sonuç aldı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçen Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelik için birlikte başvurmuş, ancak Türkiye'den "terörle mücadeleye" yeterli destek vermedikleri gerekçesiyle onay alamamışlardı. İki ülkeyle aylar süren müzakerelerin ardından Türkiye Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakmış, ancak İsveç'in üyeliğine mevcut koşullarda henüz onay verilmeyeceğini bildirmişti. Macaristan parlamentosunun 27 Mart ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 31 Mart'ta verdiği onayın ardından Finlandiya'nın üyeliği önünde engel kalmamıştı.

AFP,AP,rtr/BK,BÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?