Stoltenberg: Almanya'nın liderliğine daha fazla ihtiyaç var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın dünyadaki liderliğinin önemine vurgu yaparken ABD'nin Almanya'dan askerlerinin bir kısmını çekme planlarını eleştirdi.

DW'ye konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Dünyanın Almanya'nın liderliğine daha fazla ihtiyacı var" dedi. Stoltenberg sözlerini "NATO'nun Almanya'nın liderliğine ihtiyacı var. Hepimizin Almanya'nın daha önemli bir rol oynamasına ihtiyacımız var, çünkü Almanya Avrupa'daki en büyük ekonomi" şeklinde sürdürdü.

ABD'nin asker çekme planlarına eleştiri

NATO Genel Sekreteri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'daki askerlerin bir kısmını çekecekleri yönündeki açıklamasını da eleştirdi. Bu konudaki açıklaması öncesinde Başkan Trump ile konuştuğunu belirten Stoltenberg, Trump'a ABD'nin Avrupa'daki varlığını koruma çağrısı yaptığını söyledi.

"Bu Avrupa için önemli ama ABD için de önemli" diyen Stoltenberg, Avrupa'daki barış ve istikrarın, Kuzey Amerika'nın güvenliğine katkı sağladığını ifade etti. Stoltenberg, ABD'nin Almanya ve Avrupa'daki varlığının Avrupa'yı korumasının yanı sıra ABD'nin Ortadoğu, Afrika ve Afganistan'daki gücünü yansıttığını dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya'nın savunma bütçesine ayırdığı payı artırdığına da dikkati çekti. Stoltenberg, "Almanya'yı çok güçlü ve önemli bir müttefik olarak değerlendiriyorum. Ve Almanya şimdi gerçekten savunmaya daha fazla yatırım yapıyor" şeklinde konuştu. Stoltenberg, Almanya'nın Avrupa Birliği içinde en büyük savunma bütçesine sahip birinci, NATO içinde ise Birleşik Krallık ve ABD'nin ardından üçüncü ülke olduğunu dile getirdi.

Asker çekme planları

Savunma bütçesine yeterince pay ayırmadığı gerekçesiyle Almanya'yı eleştiren Trump, Almanya'daki 9 bin 500 askeri çekerek, asker sayısını 25 bine indirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, ABD'nin planlarını eleştirmişti. ABD ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında 1954 yılında imzalanan sözleşme çerçevesinde ABD Almanya'da asker bulunduruyor.

DW/JD,HS

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