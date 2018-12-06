 Stockholm′deki Yemen barış görüşmelerinde ilk uzlaşı | DÜNYA | DW | 06.12.2018

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DÜNYA

Stockholm'deki Yemen barış görüşmelerinde ilk uzlaşı

Yemen'deki savaşa çözüm amacıyla Stockholm'de yürütülen barış görüşmelerinde tutuklu takası konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşmaya görüşmelerin ilk gününde varıldı.

Stockholm'de BM şemsiyesinde yürütülen görüşmeler bugün başladı

Stockholm'de BM şemsiyesinde yürütülen görüşmeler bugün başladı

Yemen'de barışı sağlamak için bugün Stockholm'de başlatılan barış görüşmelerinde taraflar ilk uzlaşıyı sağladı. Binlerce tutuklunun serbest bırakılması için anlaşıldı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, görüşmelerin ilk gününde gelen bu uzlaşmayı "umut dolu bir başlangıç" olarak nitelendirdi. Griffiths tutuklu takası ile binlerce ailenin tekrar bir araya geleceğine dikkat çekti. 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi de tutuklu takasında tarafsız rol üstlenmeye hazır olduğunu duyurdu. Komitenin Ortadoğu Yöneticisi Fabrizio Carboni, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden tarafsız arabulucu rolü üstlenme ve teknik destek sağlanması istendi" dedi. Carboni Yemen'de 5 bin ila 8 bin arasında tutuklu olduğunu düşündüklerini de dile getirdi.

Stockholm'deki görüşmeler Yemen'deki hükümet ile İran'ın desteklediği Husiler arasında gerçekleştiriliyor. 

Daha fazlasını okumak için: Beş başlıkta Yemen Savaşı

Yemen'de savaş nedeniyle nüfusun yarısı açlıkla mücadele ediyor

Yemen'de savaş nedeniyle nüfusun yarısı açlıkla mücadele ediyor

Hudeyde için ateşkes masada

BM, Stockholm'deki görüşmelerde başkent Sana'daki havalimanının yeniden açılması ve Yemen'e insani yardımların ulaştırıldığı nokta olan liman kenti Hudeyde'de ateşkes sağlanması için uzlaşılmasını da istiyor. BM kaynakları, özellikle Hudeyde limanının kontrolü konusunda tarafların uzlaşma sağlamaktan henüz uzak olduğunu söylüyor.

Daha fazlasını okumak için: Yemen'in insani yardım kapısı Hudeyde'ye operasyon endişesi

Ortadoğu'nun en fakir ülkelerinden biri olan Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği uluslararası koalisyon güçleri, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana isyancı Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor.

Suudi Arabistan ve İran arasında velaket savaşına dönüşen iç savaşta şu ana kadar 2 bin 500'ü çocuk olmak üzere 57 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Nüfusun yarısına tekabül eden 14 milyon kişi, açlıkla savaşıyor. Yemenlilerin üçte biri de acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Her 10 dakikada bir Yemenli çocuk, aşı ile tedavi edilebilir bir hastalık sonucu ölüyor.

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Yemen'de kıtlık çeken çocukların sayısı 1 milyon artabilir

DW,rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Yemen'de kıtlık çeken çocukların sayısı 1 milyon artabilir  

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