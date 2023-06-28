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Stockholm'de Kur'an yakma eylemi

2 saat önce

Stockholm'de bir kişi, kentin merkez camisinin önünde tek başına bir Kur'an'ın sayfalarını yakarak eylem yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan eyleme sert tepki gösterdi.

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İsveç'in başkenti Stockholm'da Kur'an yakan eylemci - (28.06.2023)
Fotoğraf: Stefan Jerrevång/TT/picture alliance

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kişi, kentin merkez camisinin önünde Kur'an yakma eylemi yaptı. Kurban Bayramı'nın ilk günündeki bu eylem için İsveç makamlarından izin alındığı ve eylemin polis gözetiminde gerçekleştirildiği kaydedildi. Caminin önünde eylemi izlemek isteyen yaklaşık 100 kişinin ve gazetecilerin bölgede toplandığı, protesto esnasında ise herhangi bir olay yaşanmadığı belirtildi.

Eylemi düzenleyen 37 yaşındaki Salvan Momika isimli Iraklı sığınmacının Kur'an'ın üzerine birkaç kez bastığı, daha sonra da arasına domuz pastırması dilimleri koyarak birkaç sayfayı yaktığı ve Kur’an'ın üzerine basarken elindeki İsveç bayrağını salladığı kaydedildi. Momika'nın eylem için izin başvurusunda Kur'an'ı yakmayı ve parçalamayı istediğini söylediği ifade edilirken, daha önce bu eylem için yaptığı bir diğer başvurunun reddedildiği ve bir gazeteye verdiği demeçte, kendini "Kur'an'ı yasaklatmak isteyen Iraklı bir mülteci" olarak tanımladığı kaydedildi. Protestocunun ayrıca bu eylemle ifade özgürlüğünün önemini vurgulamk istediğini söylediği aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eyleme tepki gösterdi. Fidan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda eylemi lanetlediğini belirterek, "İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır" ifadelerini kullandı.

İsveç polisi, eyleme verilen onayı, mevcut yasalara göre Kur'an yakmanın doğuracağı güvenlik risklerinin, "bu talebi reddetme kararını meşru gösterebilecek" bir durum teşkil etmemesiyle gerekçelendirmişti.

Yeni bir krizin habercisi mi?

İsveç'te temyiz mahkemesi geçtiğimiz haftalarda, polisin Stockholm'de benzer iki eyleme izin vermeyi reddetme kararını haksız bulmuştu. Polis, geçen Ocak ayında Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an yakılmasının ardından yükselen gerilim sonrası verdiği yasak kararında kamu güvenliğine yönelik endişeleri gerekçe göstermişti.

Büyükelçilik önündeki eylem, haftalarca süren protestolara ve İsveç ürünlerine yönelik boykot çağrılarına neden olurken Stockholm'un NATO üyelik sürecini de sekteye uğratmıştı.

Stockholm'de gerçekleştirilen son eylemin, üyelik için hala Ankara'dan onay bekleyen İsveç'le Türkiye arasında iplerin yeniden gerilmesine neden olabileceği belirtiliyor.

 

DW,AFP / SÖ,ET

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