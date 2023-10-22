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Steinmeier'den Yahudi yaşamını koruma çağrısı

22 Ekim 2023

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Berlin’de antisemitizme karşı düzenlenen mitingte ülkede yaşayan herkesi Yahudi yaşamını korumaya çağırdı.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier vatandaşlara seslendi.Fotoğraf: Sean Gallup/Getty Images

Almanya’nın başkenti Berlin'de antisemitizme karşı düzenlenen mitingte konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, vatandaşlardan ülkede yaşayan Yahudiler'in yaşamını korumasını istedi. Cumhurbaşkanı, "Ülkemizdeki herkesten bu vatandaşlık görevini yerine getirmesini istiyorum" diyerek, bu görevin köken ve siyasi görüşten bağımsız ülkedeki tüm insanlar için geçerli olduğunu söyledi.

Son günlerde Almanya'da düzenlenen Yahudi düşmanı taşkınlıklara dikkat çeken Steinmeier, "Yahudilerin bugün bu ülkede tekrar korku içinde yaşamaları, katlanılamaz" dedi. Yahudi ailelerin çocuklarını okula ve kreşe göndermekten korktuğunu, Berlin’deki Holokost Anıtı'nın da polis tarafından korumak zorunda kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı, antisemitizme hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. 

İsrail'e destek mesajı 

Steinmeier konuşmasında İsrail-Hamas  çatışmalarına da değinerek, "İsrail'in bu teröre karşı kendini savunma hakkı var. Almanya kararlı bir biçimde İsrail'in yanında durmaktadır" ifadelerini kullandı.

Steinmeier Hamas'a çağrıda bulunarak İsrailli rehineleri serbest bırakmalarını istedi.

Almanya Cumhurbaşkanı'nın Brandenburg Kapısı önünde konuşma yaptığı miting siyasi partiler ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından organize edildi. Mitinge binlerce vatandaş katıldı. 

DW, dpa, AFP / SSB, HT

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