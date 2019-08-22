Steinmeier'den seçim uyarısı: Ülkemizi birbirinden ayırmayın

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde Pazar günü yapılacak parlamento seçimleri öncesinde siyasetçiler ve seçmenlere çağrıda bulunarak, toplumun bölünmemesini istedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, bugün Bellevue Sarayı'nda iki gün sürecek vatandaş şenliğinin açılışında yaptığı konuşmada seçimleri "ülke olarak bir araya gelinen" deneyimler olarak görmek istediğini söyledi. İhtiras ve geleceğe ilişkin tartışmaların seçimlerin bir parçası olduğunu belirten Steinmeier, "Ancak şunu açıkça söylüyorum: Ülkemizi birbirinden ayırmayın!" şeklinde konuştu.

Bu sorumluluğu seçimlerde aday olanların yanı sıra sandığa giderek oy kullanacak olanların taşıdığının altını çizen Steinmeier, "Farklı görüşlere sahip olanlar da seçimler sonrasında bu ülkeye ait olmayı sürdürecekler ve geleceğimize dair söz söyleme hakları olacak" dedi.

Sağ popülist AfD oylarını artırıyor

Pazar günü Almanya'nın iki doğu eyaleti Brandenburg ve Saksonya'da eyalet seçimleri yapılacak. Kamuoyu yoklamalarına göre her iki eyalette de sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) en çok oyu alacak ikinci parti olacağı tahmin ediliyor.

AfD'nin Saksonya eyalet teşkilat başkanı Jörg Urban, hedeflerinin sandıktan birinci parti olarak çıkarak, eyalet hükümetini kurmak olduğunu belirtti.

Saksonya'da anketlere göre birinci parti konumundaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) AfD ile koalisyona kesinlikle karşı çıkıyor. Saksonya eyaletinin CDU Başbakanı Michael Kretschmer ise "AfD'ye sorumluluk vermemek" gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, "Bu, giderek aşırı sağa kayan bir parti" dedi.

Kamuoyu yoklamaları eyalette CDU'nun oyların yüzde 32'sini, AfD2nin ise oyların yüzde 24,5'ini alacağını gösteriyor. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) ise oy oranının yüzde 8,5 civarında kalması bekleniyor. Sol Parti'nin oyların yüzde 14'ünü, Yeşillerin ise yüzde 11'ini alacağı tahmin ediliyor.

AfD'li aday aşırı sağcı gösteriye katılmış

Brandenburg eyaletinde ise partiler arasında başabaş bir mücadele yaşanıyor. Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke'nin partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranının yüzde 22, AfD'nin ise yüzde 21 olacağı tahmin ediliyor. Brandenburg'da CDU'nun ise oyların yüzde 16,5'ini alması bekleniyor. Anketler, Sol Parti'nin oyların yüzde 14'ünü, Yeşillerin ise yüzde 14,5'ini alacağını gösteriyor.

AfD'nin oylarını artırması kaygıyla karşılanırken, partinin aşırı sağa kaydığı iddia ediliyor. Seçimlere birkaç gün kala Brandenburg'da AfD'nin liste başı adayı Andreas Kalbitz'in aşırı sağcılarla bağlantısı ortaya çıktı. Kalbitz de, 2007 yılında Atina'da aşırı sağcıların bir gösterisine katıldığını teyit etti. Kalbitz, ancak artık aşırı sağcılarla bağlantısı olmadığını savundu. Der Spiegel Kalbitz'in 12 yıl önce Atina'da düzenlenen bir gösteriye katılarak, aşırı sağcı 13 Alman ile aynı otelde kaldığını yazmıştı. Haberde, Kalbitz'in aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NDP) lideri Udo Voigt ile aynı otelde kaldığı iddia edilmişti.

dpa/JD,ÖA

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