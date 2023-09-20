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Steinmeier'den sığınmacı açıklaması: Sınıra dayandık

20 Eylül 2023

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İtalya gibi ülkesinin de sığınmacı kabulü konusunda sınıra dayandığını belirterek yük dağılımında AB ülkelerinin ortak çabasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
Frank-Walter SteinmeierFotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, son dönemde sığınmacı akınıyla karşı karşıya kalan İtalya'ya, Almanya'nın da sığınmacı kabulünde sınıra dayandığı mesajını verdi. İtalyan Corriere della Serra gazetesine konuşan Steinmeier, bu yılın ilk yarısında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iltica başvurularının üçte birinden fazlasının Almanya'ya yapıldığını, ayrıca ülkenin savaştan kaçan bir milyondan fazla Ukraynalıyı barındırdığını hatırlattı.

Steinmeier, "İtalya gibi Almanya da yüklenebileceği sınıra ulaşmıştır. Her iki ülke de büyük yük altında. Bu nedenle İtalya'da ve Alman kentlerinde yükselen yardım çağrılarını çok ciddiye alıyorum" diye konuştu.

İtalya'nın Lampedusa adasına ulaşan bir grup sığınmacı
İtalya'nın Lampedusa Adası'na son iki günde 8 bin 500 sığınmacı vardıFotoğraf: YARA NARDI/REUTERS

"Adil yük dağılımı" vurgusu

Almanya, Dublin Prosedürü çerçevesinde sığınmacıları geri kabule yanaşmadığı için İtalya'dan gönüllü sığınmacı alımını Ağustos ayında durdurmuştu. Almanya'nın bu adımıyla ilgili soruyu yanıtlayan Steinmeier, ülkesinin gönüllü dayanışma mekanizması çerçevesinde İtalya'dan binden fazla sığınmacıyı kabul ettiğini hatırlatarak Avrupa'ya gelen sığınmacı sayısının azaltılması ve yükün taşınabilir sınırlar içinde kalması için tüm AB ülkelerinin ortak çabasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Steinmeier, bunun için AB sınırlarında daha sıkı kontrol ve gözetimin ve AB üyeleri arasında daha adil bir yük dağılımının önemine işaret etti.

Fransa'dan ret

İtalyan İçişleri Bakanlığı verilerine göre yıl başından bu yana ülkeye gelen sığınmacı sayısı 130 bini bularak 2022'nin tamamının iki katına yaklaştı. Sadece Pazartesi gününden bu yana İtalya'nın Lampedusa adasına 199 tekne içinde 8 bin 500 kişi ulaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pazar günü yaptıkları açıklamada AB ülkelerini İtalya'ya gelen sığınmacıların bir bölümünü kabul etmeye çağırmıştı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün akşam yaptığı açıklamada Fransa'nın Lampedusa'dan doğrudan sığınmacı kabul etmeyeceğini belirtmiş, "Sığınmacıların iyi diplomatik ilişkilere sahip olduğumuz ülkelere geri gönderilmesine yardımcı olmaya hazırız" demişti.  

 

DW,AFP / BK,ET

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