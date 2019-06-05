Steinmeier'den Lübcke cinayeti açıklaması: Demokrasimiz için bir uyarı sinyali

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Steinmeier, nefret ve şiddete karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Steinmeier Pazar günü Berlin'de yaptığı açıklamada, "Eğer bugün demokrasimizin temsilcileri, hele ki gönüllüler, belediye başkanları ve yerel siyasetçiler hakarete uğruyor, tehdit ediliyor ve fiilen saldırıya uğruyorlarsa, bu demokrasimiz için bir uyarı sinyalidir" ifadelerini kullandı.

Bu anlayışa karşı birlik ve beraberlik içinde omuz omuza verilmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, "Walter Lübcke'yi koruyamamış olmamız bizi utandırmalı ve içimiz rahat etmemeli" diye konuştu.

Steinmeier Pazar günü, öldürülen Walter Lübcke'nin eşiyle de bir araya geldi.

"Tüm olanakları seferber edeceğiz"

Lübcke'nin memleketi Wolfhagen'da Cumartesi günü düzenlenen anma etkinliğine de yüzlerce kişi katılmıştı. Kassel'da düzenlenen aşırı sağ karşıtı eyleme ise 2 bin civarında kişi katıldı.

Siyaset ve devlet kurumlarının aşırı sağla mücadeleyi nasıl güçlendireceği tartışması sürüyor. Funke Medya Grubu'na konuşan İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Bu cinayet beni güvenliği artırmak adına tüm olanaklarımı seferber etme noktasında motive ediyor" diye konuşmuştu. Seehofer, "Tehdit altında bulunan kişileri korumak için elden gelen her şeyi yapmak bizim görevimizdir" demişti.

Başbakan Angela Merkel ise, şiddete meyilli Neonazilerle mücadele mesajı vermişti. Cumartesi günü yaptığı açıklamada Merkel, bu kişilerle "ilk aşamalarda" mücadele edilmesi gerektiğini söylemişti. Lübcke cinayetinin, "yalnızca korkunç bir fiilden" ibaret olmadığını söyleyen Merkel, "nerelerde aşırı sağ eğilim ve kumaşının olduğuna her düzlemde yeniden bakılması gerektiğini" kaydetmişti.

Katil zanlısının aşırı sağ bağlantısı var

Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke, 2 Haziran'da evinde yakın mesafeden başına ateş edilerek öldürülmüştü.

Wiesbaden Savcılığı olayla ilgili gözaltına alınan 45 yaşındaki zanlının, daha önce aşırı sağcı çevrelerde aktif olduğu ve sabıkası bulunduğunu açıklamıştı. Cinayetin aşırı sağla bağlantılı nedenlerle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerine Federal Savcılık dosyayı devralmıştı.

dpa/BÜ,JD

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