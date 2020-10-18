 Steinmeier′den Fransa yorumu: Açık toplumu korumalıyız | ALMANYA | DW | 30.10.2020

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ALMANYA

Steinmeier'den Fransa yorumu: Açık toplumu korumalıyız

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Fransa'daki saldırılarla ilgili olarak şiddet olaylarının demokratik toplumlarda dışlama ve nefrete yol açmaması uyarısı yaptı. Steinmeier, Erdoğan'ın üslubunu da eleştirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen kanlı saldırıyla ilgili olarak şiddete karşı birlik olunması, ancak karşılıklı saygıya dayalı açık ve demokratik toplum ilkesinden de vazgeçilmemesi mesajını verdi.

Sadece Fransa değil, tüm Avrupa'da "İslamcı kaynaklılar dahil olmak üzere zalim şiddet eylemlerine birlikte karşı durmanın" önemine dikkat çeken Steinmeier, ancak açık ve demokratik toplumu korumanın da önemli olduğunu vurguladı.

Deutsche Welle'ye konuşan Almanya Cumhurbaşkanı, "Her şeyden önce demokratik toplumlarımızda, nefret ve dışlamayı devletin eylemlerinde ölçüt haline getirecek bir yola girmemeliyiz" diye konuştu.

Almanya'nın da bu tür saldırılardan muafmış gibi davranamayacağını, tehlikelere karşı uyanık olunması gerektiğini belirten Steinmeier, birbirini kabul ve saygının Batılı toplumların belirleyici özelliklerinden olduğuna işaret etti.

Erdoğan'a eleştiri

Fransa ve Türkiye arasında İslam konusunda yaşanan kavgayla ilgili de konuşan Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleminin çözüme yardımcı olmadığını belirterek "Gerilimdeki tırmanmanın, söylemin hissedilir şekilde sertleşmesinin olası failleri cesaretlendirmemesini umuyorum" diye konuştu.

Steinmeier, Almanya'nın Avrupa'da öncü rol oynaması ile ilgili tartışmalara da değindi. Almanya'nın Avrupa için öneminin Almanlar tarafından iyi anlaşılması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, "Avrupa'ya yatırım yaparsak diğerleri de yapacaktır. Bizim coğrafi konumumuz ve tarihimizden kaynaklanan, Avrupa'da Doğu ile Batı arasında kurulması gereken köprüleri inşa etme görevimiz var" dedi.

Almanya'nın güvenlik politikaları açısından da Avrupa'ya yatırım yapması gerektiğini belirten Steinmeier, "Bu bir yanda Avrupa'yı güçlendirmek, diğer yanda NATO içinde Avrupa'nın konumunu güçlendirmek anlamına geliyor. İkisi de gerekli" diye konuştu.

DW/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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