Steinmeier'den Arap kökenlilere antisemitizm uyarısı

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya'daki Arap kökenlilere antisemitizm ve radikal İslamcı Hamas ile aralarına mesafe koyma çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanlığı resmi konutu Bellevue Sarayı'nda yaptığı açıklamada Steinmeier "terörizmin, halkı galeyana getirmeye ve devleti yıkmaya çağrının" Almanya'da yeri olmadığını ve "buna karşı hep birlikte durmak gerektiğini" söyledi.

Steinmeier "Filistinli ve Arap kökenli insanlardan rica ediyorum. Kendinizi Hamas'ın destekçilerine kullandırmayın. Kendi adınıza konuşun. Terörü kesin bir dille reddedin" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın "göçmen kökenli bir ülke" olduğunu söyleyen Steinmeier bu ülkedeki toplumsal barışın "koşulları olduğunu" söyledi. Bu koşulların şimdiye kadarkinden daha açık bir biçimde ifade edilmesi gerektiğini söyleyen Steinmeier "Bu ülkede yaşayanlar ya da yaşamak isteyenler bir arada barışçıl yaşamanın kurallarına riayet etmek zrounda, tarihimizi bilmek zorunda" dedi.

"Almanya'da Yahudi yaşantısını korumak, devletin görevi ve vatandaşın vazifesidir" diyen Steinmeier bunun bu ülkede yaşayan herkes için geçerli olduğunu söyledi. Steinmeier "Bu hedefi şimdiye kadar olduğundan daha açık bir biçimde formüle etmemiz gerektiği kanısındayım. Bu terör ve nefret zamanında samimi olmayan ifadelerle bunları kabul etmek yeterli olmaz" dedi.

Steinmeier Almanya'daki "Filistinlilere ve tüm Arap toplumuna" hitaben "siyasi görüşlerini yasalar çerçevesinde ifade etmelerini" istedi. Almanya Cumhurbaşkanı "Hepinizin Gazze'deki sivillerden ötürü acılarınızı ve çaresizliğinizi göstermek, bunu başkalarıyla paylaşmak için alanınız olmalı" dedi ve "Bunu kamusal alanda barışçıl şekilde yapma hakkı, anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır, bu hak tartışılamaz" diye devam etti. Steinmeier "Müslümanlara karşı ırkçılığın" olmaması ve Müslümanların "genel zan altında bırakılmaması" gerektiğini ifade etti.

Barışçıl protestolar, dayanışma ve duygudaşlığın meşru olduğunu ve "anayasa ile korunan özgürlüğün ifadesi" olduğunu belirten Steinmeier "Ancak özgürlüğün şiddete ve nefrete döndüğü yerde sınırlar vardır. Halkı antisemitik bir biçimde kışkırtmak, sinegoglara saldırılar, İsrail bayraklarını yakmak özgürlüğün kullanımı değildir" ifadelerini kullandı. Bu tür eylemlerin ciddi bir biçimde kovuşturulması ve cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İsrail ile radikal İslamcı Hamas arasındaki çatışmaların Almanya'daki barışçıl hayatı olumsuz etkilemesinden de endişeli olduğunu ifade etti. Bir yandan İsrail ile gösterilen dayanışmadan sevinç duyduğunu söyleyen Steinmeier "terörün onaylanmasından, sokaklardaki antisemitik tahriklerden ise dehşete kapıldığını" belirtti.

Almanya'daki Yahudi toplumuna da hitap eden Steinmeier "Almanya'daki Yahudi düşmanı, sadırgan gösteriler karşısında duyduğunuz dehşeti ortadan kaldıramam. Ancak sizi temin etmek isterim ki kendi güvenliğiniz ve çocuklarınızın güvenliği için endişe duyduğunuz sürece bu ülke de rahat etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Steinmeier'in konuşmasının ardından Yahudi ve Müslüman cemaatlerinin temsilcileriyle bir açık oturum düzenlendi.

AFP / EC, BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?