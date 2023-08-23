  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
PolitikaAlmanya

Steinmeier'den Ahmet Altan ve Osman Kavala mesajı

23 Ağustos 2023

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sürgün temalı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, hapse atılan gazeteci ve aydınlar arasında Ahmet Altan ve Osman Kavala'yı da andı.

https://p.dw.com/p/4VW66
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
Frank-Walter SteinmeierFotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, katıldığı bir etkinlikte yaptığı sürgün temalı konuşmasında, Almanya'nın siyasi zulme uğrayanlara karşı sorumluluğuna değindi. Nasyonal sosyalist dönemde, aralarında ülkenin en iyi sanatçı ve entelektüellerinin de olduğu çok sayıda Alman'ın ülkesini terk etmek zorunda kaldığını hatırlatan Steinmeier, "Yabancı üniforma içindeki vatanseverler" olarak nitelendirdiği bu isimlerin çoğunun Müttefik ülkelerin gizli servislerine hizmet ettiğini ve Almanya'nın Nazi diktatörlüğünden kurtarılmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Günümüzde Almanya'yı kendilerine sığınabilecekleri bir yer olarak görenler içinde de çok sayıda sanatçı ve ülkesi için mücadele eden isimler olduğunu belirten Steinmeier, Türkiye ve Belarus'ta gazeteciler ile insan hakları için mücadele eden kişilerin tutuklanmasını da eleştirerek, "Örneğin Türkiye'de ülke dışına çıkamayan ya da cezaevinde olan Ahmet Altan ve Osman Kavala'yı anıyoruz. Sadece adalet, özgürlük ve demokrasi çağrısı yaptığı için Belarus'ta hapsedilen Maria Kolesnikova'yı ve Belarus’ta aynı nedenlerle hapiste olan diğer pek çok kişiyi anıyoruz" ifadelerını kullandı.

Beispielhaft denken wir an Osman Kavala und Ahmet Altan, die in der Türkei im Gefängnis sitzen oder ihr Land nicht verlassen dürfen.

"İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana sürgün, vatansızlık, yabancı bir ülkede yaşama" gibi deneyimlerin hep yaşandığınnı vurgulayan Almanya Cumhurbaşkanı, "Vatanını terk etmek zorunda kalmak, insanlık için kökleri çok eskilere dayanan bir travmadır ve her bir yazgıda yeniden karşımıza çıkmaktadır. Sürgüne gitmek zorunda kalmak: Bu olgu her zaman varoluşun köklerine, yaşamın en içteki özüne dokunur. Çünkü her insan ait olduğu, sevdiklerinin olduğu, çocukluğunun dilini duyup konuşabildiği bir evi, bir vatanı olsun ister. Eğer kendisine uzaklarda yeni bir vatan aramak zorunda kalırsa o zaman açık kollar, açık kalpler bulmalıdır" dedi.

 

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

epd,DW / ET,BK

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Steinmeier'den Ahmet Altan ve Osman Kavala mesajı

Politika23 Ağustos 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye’de orman yangınlarıyla mücadele yeterli mi?

Türkiye’de orman yangınlarıyla mücadele yeterli mi?

Doğa ve Çevre23 Ağustos 2023
Stockholm Sendromu'nun ortaya çıkmasına neden olan soygunun yaşandığı banka

Kurbanın celladına bağlanması: Stockholm Sendromu

Kurbanın celladına bağlanması: Stockholm Sendromu

Sağlık23 Ağustos 2023
Türkler için çifte vatandaşlık yeniden mümkün olacak

Almanya vatandaşlığa geçişi nasıl kolaylaştıracak?

Almanya vatandaşlığa geçişi nasıl kolaylaştıracak?

Toplum23 Ağustos 2023
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına müdahale etmeye çalışan bir itfaiye aracı - (Temmuz 2023)

Orman yangınları neden durdurulamıyor?

Orman yangınları neden durdurulamıyor?

Felaket23 Ağustos 2023
Güney Kore'de Fukuşima'nın suyunun denize boşatılması planlarını protesto eylemindeki bir gösterici

Fukuşima'nın atık suyu ne kadar tehlikeli?

Fukuşima'nın atık suyu ne kadar tehlikeli?

Doğa ve Çevre22 Ağustos 2023
BRICS Gipfel Johannesburg Südafrika

BRICS ülkelerinden Güney Afrika'da "Genişleme" zirvesi

BRICS ülkelerinden Güney Afrika'da "Genişleme" zirvesi

Ekonomi22 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön