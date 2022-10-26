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Resmi ziyaret için Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier - (25.10.2022)
Fotoğraf: GLEB GARANICH/REUTERS
PolitikaAlmanya

Steinmeier'den Çin uyarısı

35 dakika önce

Rusya ile yaşanan olumsuz deneyimleri örnek gösteren Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Çin'e karşı ticari ve ekonomik bağımlılık konusunda uyarılarda bulundu.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkesini Çin'e aşırı bağımlı olmaması konusunda uyardı. Resmi ziyaret amacıyla bulunduğu Ukrayna'dan, Alman kamu televizyonu ARD'nin Tagesthemen isimli haber bültenine bağlanan Steinmeier, Ukrayna savaşı ve bu savaşı başlatan Rusya'ya atıfta bulunarak, "Gelecek için dersler çıkarmamız gerekiyor ve bu anlamda çıkarılacak ders, tek taraflı bağımlılıkları olabildiğince azaltmak demek. Özellikle de Çin'e karşı" ifadelerini kullandı.

"Çin'in komşuları ile çok daha yoğun temaslar içinde olmalıyız. Bunlar tabii ki, Çin ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerimizi aynı oranda karşılayamaz, ancak Güneydoğu Asya bölgesinin 700 milyonluk bir nüfusu var ve burada Doğu Asya ile ilişkilerimize yeni bir balans ayarı verebiliriz" diyen Steinmeier, Rusya'nın başlattığı Ukrayna Savaşı'nı örnek göstererek, ekonomik ilişkilerin otomatik olarak ülkeler arasında siyasi yakınlık sağlamadığına dikkat çekti. Alman Cumhurbaşkanı, Rusya ile olan ilişkilerde ticaretten kaynaklanan güvenin kaybolduğunu belirtti.

Çin'in Hamburg Limanı yatırımı

Almanya'da federal koalisyon hükümetinin Çarşamba günü, Çin kamu şirketi Cosco'nun Hamburg Limanı'ndaki konteyner terminallerinden birine ortaklığı konusunda karar vermesi bekleniyor. Kabineye yakın kaynaklara göre hükümet, bir sene önce sağlanan anlaşma uyarınca Cosco'nun, Hamburg Limanı lojistik şirketlerinden HHLA'ya ortak olmasına yeşil ışık yakacak, ancak bu ortaklığa sadece azami yüzde 24,9 oranında olması koşuluyla onay verecek. Daha önce yapılan anlaşma Cosco'nun HHLA'nın yüzde 35'ini devralmasını öngörüyordu.

Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Liberallerden (FDP) oluşan Alman koalisyon hükümeti içinde Çin kamu şirketinin ortaklığına düşük oranda da olsa izin verilmesi görüş ayrılığına neden olmuş durumda. Rusya ile yaşanan tecrübeler ve bu ülkeye karşı özellikle doğal gaz konusundaki bağımlılık, bir Çin şirketinin ortaklığına müsaade edilip edilmemesi gerektiği konusunda, koalisyon ortakları arasında siyasi bir tartışma başlattı. Ancak Alman medyasının aktardığı haberlere göre Başbakanlık ağırlığını koyarak, söz konusu anlaşmanın onaylanmasını sağlayacak.

 

dpa / ET,TY

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