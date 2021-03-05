Steinmeier koronadan yakınlarını kaybedenlerle bir araya geldi

Pandeminin etkisini Almanya'da da göstermeye başlamasından bu yana geçen yaklaşık bir yılda ülkede 71 bin 500'den fazla insan koronavirüsle bağlantılı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Cuma günü Berlin'de koronavinüs nedeniyle hayatını kaybedenlerden beşinin yakınlarıyla görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'de gerçekleşen görüşmede iki kurban yakını hazır bulunurken, diğer kişiler de video konferansla katıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı, hayatlarını kaybeden insanların istatistiksel verilerden ibaret olmadığını belirterek, "Her sayının arkasında bir kader var, bizden ayrılan bir kişi var" dedi.

Steinmeier burada yaptığı konuşmada, 18 Nisan'da Berlin'de düzenleneceği belirtilen devlet töreninde pandemi sırasında ölenlerin anılacağını kaydederek, "Pandemi sırasında ölenlere onurlu bir şekilde veda etmek için birlikte olmamız çok önemli" diye konuştu.

18 Nisan'da Almanya genelinde tüm vatandaşların ölenleri anmalarından mutluluk duyacağını da belirten Steinmeier, Berlin'deki törende sadece virüs nedeniyle ölenlerin değil, son nefeslerini verirken yanlarında hiç kimseleri olmayan kişilerin de anılacağını ifade etti.

Ortak veda imkânı

Steinmeier pandemi karşısında halkın umudunu yitirmemesi gerektiğini de vurguladığı konuşmasında, "Evet, şu anda sahip olduğumuz aşılar sayesinde pandemiyi yeneceğimize dair umut var" ifadelerini kullandı. Ancak her gün yüzlerce insanın Covid-19 enfeksiyonundan öldüğünün de altını çizen Alman Cumhurbaşkanı, şimdiye dek yakınlarını kaybedenlerin bireysel olarak yas tuttuklarını belirterek, "Hepimiz ortak bir anma ve veda biçiminden yoksunuz. Çünkü bu karanlık zamanda, insanlar olarak ne kadar savunmasız olduğumuzu ve bir topluluk olarak birbirimize ne kadar bağımlı olduğumuzu hissettik" diye konuştu.

Toplantıya katılanlar da kaybettikleri yakınlarıyla ilgili anılarını paylaştı ve acılarına ortak olunmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

epd,AFP/TY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe