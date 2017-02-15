Steinmeier ikinci Cumhurbaşkanlığı dönemine hazırlanıyor

Almanya'da iktidardaki koalisyon ortaklarından Yeşiller de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın bir dönem daha görev yapmasına yeşil ışık yaktı.

Yeşiller eş genel başkanları Robert Habeck ve Annalena Baerbock tarafından yapılan ve diğer üst düzey parti mensuplarınca da imzalanan ortak açıklamada, "Frank-Walter Steinmeier ilk döneminde ülkemize harika bir hizmet veren son derece saygıdeğer ve çok iyi bir federal cumhurbaşkanıdır" denildi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi olan ve Yeşiller'in bu açıklamasıyla birlikte tüm koalisyon partilerinin desteğini toplamayı başaran Steinmeier, 2017'den beri Almanya Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürüyor. Daha önce koalisyon ortaklarından Hür Demokrat Parti (FDP) de Steinmeier'e desteğini açıklamıştı.

Alman haber ajansı dpa, parlamentodaki en büyük muhalefet grubu olan muhafazakâr Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ittifakının da muhtemelen Steinmeier'e destek vereceğini bildirdi.

CDU ve CSU liderlerinin Çarşamba günü yapacağı video konferans görüşmesi öncesi parti kaynaklarından edindiği bilgileri aktaran ajans, CDU liderlerinin Steinmeier'ın adaylığından duydukları memnuniyeti ifade ettiklerini belirtti.

Seçim 13 Şubat'ta

Steinmeier'ın Federal Seçiciler Kurulu'nun 13 Şubat'ta gerçekleştireceği oturumda yeniden cumhurbaşkanı seçilerek beş yıl daha görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Federal Seçiciler Kurulu, her beş yılda bir sadece cumhurbaşkanını seçmek için toplanıyor. Bu kurul, Federal Meclis (Bundestag) üyelerinden ve 16 eyalet meclisinin temsilcilerinden oluşuyor.

Almanya'da yasalar, devletin başı konumundaki cumhurbaşkanı tarafından imzalanmadan yürürlüğe girmiyor. Ancak bu cumhurbaşkanlığı makamı, büyük oranda sadece sembolik ve diplomatik bir öneme sahip.

5 Ocak'ta 66 yaşını dolduracak olan Steinmeier, siyasi kariyerine 90'lı yıllarda başladı. Deneyimli politikacı, geçmişteki Alman hükümetlerinde dışişleri bakanlığı ve başbakan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

DW,dpa/CÖ,HS

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