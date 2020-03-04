Steinmeier halkı ırkçılığa karşı durmaya çağırdı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hanau kentindeki ırkçı saldırıda aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu hayatını kaybeden 9 kişinin yakınlarıyla bir araya geldi. Berlin'de Bellevue Sarayı'ndaki buluşmada bir konuşma yapan Steinmeier, halkı ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı uyararak "Ülkemizde insanların onurları çiğnendiği zaman buna karşı sesimizi çıkarmalı ve dayanışma içinde olmalıyız" dedi.

"Irkçı tanımlamaların insanlık düşmanı olduğunu ve bunların toplumdaki çeşitliliğin yaşam gerçekliğine zarar verdiğini" söyleyen Steinmeier, "Aşırı sağcılığın kökeni toplumumuzun derinliklerine kadar uzanıyor, bu ciddi ve acil bir sorundur" diye konuştu.

Steinmeier, sözlerini "İnsanlar, ten renkleri koyu olduğu için, camide dua ettikleri için ya da kipa taktıkları için sokaklarda hakarete uğruyor, tehdit ediliyor, öldürülüyor" sürdürdü.

Nefret ve şiddete karşı durma çağrısı

Hanau'daki saldırının aşırı sağcı şiddetin diğer eylemlerini de akıllara getirdiğine işaret eden Steinmeier, sağcı teröristlerin demokratik göçmen toplumunu kanlı saldırılarıyla sarsmaya çalıştığını vurgulayarak geçen yıl Halle kentindeki sinagog saldırısına ve 40 yıl önce Münih'te Ekim Festivali'ne düzenlenen saldırıya da dikkat çekti.

"Ölenleri unutmayacağız" diyen Steinmeier, herkesi tek tek nefret ve şiddete karşı mücadeleye çağırdı.

Aşırı sağcılık sorununu korona krizinde gözden kaçırmamak gerektiğini ifade eden Steinmeier, Hanau'daki terör eyleminin yabancı değil, bu toplumun birer parçası olan 9 "eşsiz insanı" vurduğuna dikkat çekti. Steinmeier, "Onların hikayesi, farklı yaşamların birbirine karıştığı göçmen toplumumuzda genç bir kuşağın büyüdüğünü gözlerimizin önüne seriyor" diye sözlerini sürdürdü.

Hanau kentinde saldırının ardından ırkılığa karşı gösteriler düzenlenmişti

Ne olmuştu?

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 tarihinde 43 yaşındaki bir Alman iki nargile kafeyi basarak 5'i Türkiye kökenli 9 kişiyi öldürmüştü. Saldırıda hayatını kaybedenler Türkiye kökenli Serhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz ile birlikte Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi (Afganistanlı).

Saldırının faili Alman Tobias Rathjen saldırıdan kısa süre sonra 72 yaşındaki annesiyle birlikte ikamet ettiği evde ölü olarak bulunmuştu. Saldırganın önce annesini öldürdüğü, sonra da intihar ettiği tahmin ediliyor.

dpa, AFP/HS,JD

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