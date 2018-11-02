Steinmeier: Güvenlik ve kovuşturma yetkisi sadece devlete ait

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steiner Chemnitz kentine yaptığı ziyaret sırasında Ağustos ayında meydana gelen yabancı düşmanı eylemleri bir kez daha kınadı.

Steinmeier Chemnitz'de geçen haftalarda yaşananların kendisini de etkilediğini söyledi. Cumhurbaşkanı, olaylar sırasındaki bıçaklı saldırının failinin kim olduğuna bakılmaksızın cezalandırılması gerektiğini ancak "güvenlik ve bu gibi olayları kovuşturma yetkisinin sadece ve sadece devlette olduğunun da bilinmesi gerektiğine" dikkat çekti.

Ağustos ayında, mülteci başvurusunda bulunan bir kişi tarafından işlendiği tahmin edilen cinayetin ardından Chemnitz günlerce süren yabancı düşmanı eylemlere sahne olmuştu. Cumhurbaşkanı olayın yol açtığı tepkinin yabancı nefreti aşılamak, Anayasaya aykırı semboller taşımak ve şiddeti sokaklara taşırmak amacıyla istismar edilmesiyle sınırın aşıldığını ifade etti.

Steinmeier, dokuz hafta önce şiddet olaylarıyla sarılan Chemnitz'e yaptığı ziyaret sırasında şehir sakinleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Steinmeier Chemnitz'den önce gittiği Dresden'deki Alman Hijyen Müzesi'nde lise öğrencileriyle ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı konularını görüştü.

"Irkçılık her zaman, her yerde otaya çıkabilir"

Steinmeier öğrencilerle birlikte

Frank-Walter Steinmeier toplantıda kendisine sorulan "ırkçılığın olduğu ve her gün yaşandığı Almanya'yı dışarda temsil ederken ne hissediyorsunuz?" şeklideki soruyu yanıtlarken, "bunun kendisi için yeni bir deneyim olduğunu, dış ülkelerde bu gibi sorularla karşılaştığını ve geçmişinden dolayı Almanya'ya daha eleştirel gözle bakıldığını" söyledi.

Steinmeier öğrencilerle buluştuğu müzedeki "ırkçılık" sergisinin son zamanların en önemli sergisi olduğunu ve ziyaretçilere "ırkçılığın sadece belli bir dönemde ve belli yerlerde karşılaşılan bir fenomen olmadığını gösterdiğini" belirtti. Steinmeier, "Irkçılık sadece 1933 – 1945 yılları arasında Almanya'da var olmamıştır", dedi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier genç öğrencilerin bilgi düzeyleri ve gösterdikleri angajmandan etkilendiğini ve bu kuşağı gördükten sonra "Almanya'nın birliği ve demokrasinin geleceği için endişe duymasına gerek kalmadığını" ifade etti.

DW, dpa/AG, GA

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