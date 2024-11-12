Steinmeier'den "eylem kabiliyetine sahip hükümet" mesajı

Almanya'da önde gelen partiler erken seçim için 23 Şubat tarihinde uzlaşırken gözler Cumhurbaşkanı'na çevrildi. Steinmeier, "Eylem kabiliyetine sahip bir hükümete ihtiyacımız var" dedi.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) erken seçim tarihi olarak 23 Şubat'ta uzlaşmasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e çevrildi.

Başbakan Olaf Scholz'un Aralık ayı içinde mecliste güven oylaması yaptırması ve beklendiği üzere hükümete güven oyu çıkmaması durumunda Cumhurbaşkanı Steinmeier'in 21 gün içinde meclisi feshetme konusunda karar vermesi gerekiyor. Alman yasaları uyarınca meclisin feshedilmesinden sonra 60 gün içinde erken seçimlerin yapılması öngörülüyor.

Geçen günlerde parti liderleriyle görüşmeler gerçekleştiren Steinmeier, bugün yaptığı açıklamada "mümkün olduğunca hızlı bir şekilde seçim takvimi üzerinde uzlaşmaya ihtiyacımız var" mesajı verdi. Steinmeier, Berlin'de Cumhurbaşkanlığı resmi konutu Bellevue Sarayı'nda katıldığı etkinlikte, "Ülkemizin eylem kabiliyetine sahip bir hükümete ihtiyacı var. Bunun hızlı ve usulen güvenli bir şekilde nasıl olabileceği konusunu farklı masalarda muhataplarımla istişare ediyorum" dedi.

"Eylem kabiliyetine sahip bir devlet için girişim" adlı projenin hamiliğini üstlenen Steinmeier, etkinliğin aylar öncesinden planlandığını ve koalisyon hükümetinin dağılmasıyla ilgisi bulunmadığını vurguladı. Almanya'nın birkaç gündür alışılmadık bir iç politik durumla karşı karşıya olduğunu belirten Steinmeier, "Devletimizin eylem kabiliyetini güçlendirirsek demokrasimize duyulan güveni de güçlendirmiş oluruz" vurgusu yaptı.

Partiler belirsizliğin giderilmesinden memnun

SPD ve Hristiyan Birlik partilerinin erken seçim için 23 Şubat tarihinde uzlaşması, siyasi partilerden olumlu tepki aldı. Koalisyon hükümetindeki Yeşiller'in meclis grup eş başkanı Britta Haßelmann, SPD, FDP, Yeşiller ve Hristiyan Birlik partileri olarak Cumhurbaşkanı'na önermek üzere 23 Şubat tarihi üzerinde uzlaşıldığını doğrulayarak, bu tarihin vatandaşlar için de belirsizlikleri giderdiğini umduğunu belirtti. 16 ya da 18 Aralık tarihinde mecliste yapılması beklenen güven oylamasına da değinen Haßelmann, oylamada Yeşiller partisi olarak Başbakan Scholz'a güvenoyu vereceklerini kaydetti.

Koalisyondan ayrılan Hür Demokrat Parti'nin (FDP) lideri Christian Lindner, 23 Şubat'ta erken seçimlerin, ülkenin gittiği yönü değiştirmek üzere önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Çerçeve koşulların dramatik bir şekilde değiştiğini ve politikaların değiştirilmesi gerektiğini kaydeden Lindner "Daha erken bir seçim daha iyi olurdu ama şu an belirsizlikler ortadan kalkmış oldu" dedi.

rtr,dpa/BK,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?