Steinmeier: Bu bir utanç günüdür

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Çarşamba günü iki kişinin aşırı sağcı bir saldırgan tarafından öldürüldüğü Halle kentini ziyaret etti. Burada, zanlının içeri girmeye çalıştığı sinagogu ziyaret eden Steinmeier, "Her kim hala aşırı sağa ve ırkçı nefrete en ufak hoşgörü gösteriyorsa, nefreti körükleyerek başkalarının siyasi saiklerle farklı düşünenlere, farklı inançlara sahip olanlara, ya da Walter Lübcke olayında gördüğümüz gibi demokratik kurumların temsilcilerine şiddet eğilimini destekliyorsa, bunu haklı görüyorsa, bu suça ortaktır" ifadesini kullandı. Yaşanan saldırının utanç verici olduğunu belirten Steinmeier, toplumun açık ve kararlı bir şekilde Yahudi vatandaşlarla dayanışma halinde olması gerektiğini dile getirerek, "Yahudi varlığını korumak zorundayız" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Çarşamba günü Halle kentinde yaşanan silahlı saldırının kendini, Almanya’daki milyonlarca insan gibi şoke ettiğini ve çok üzdüğünü dile getirdi. Saldırıda yaşamını yitiren iki kişinin aile ve yakınlarının acısını paylaştığını ifade eden Merkel, "Sinagogda bulunan insanlara yönelik saldırıdan kıl payı kurtulduk. Ölü sayısı çok daha fazla olabilirdi" dedi. Nefrete, şiddete ve düşmanlığa karşı hukuk devletinin tüm araçlarıyla karşı çıkılması gerektiğini vurgulayan Merkel, "Bu konuda en ufak bir hoşgörü gösterilemez" dedi.

Başsavcı: Halle’de yaşananlar bir terör saldırısı

Halle olayının soruşturmasını yürüten Federal Başsavcı Peter Frank, sinagoga yönelik saldırı girişimini, aşırı sağcı bir terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini bildirdi. "Dün yaşadığımız şey terördü" diyen başsavcı Frank, saldırganın hedefinin sinagogda bir katliam yapmak ve dünya çapında etki yaratmak olduğunu da sözlerine ekledi. Frank ayrıca, zanlı Stephan B.‘nin otomobilinde dört kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda patlatma düzeneğinin ele geçirildiğini ifade etti.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht de, 27 yaşındaki silahlı saldırganın Yahudi düşmanı ve aşırı sağcı saiklerle tek başına hareket ettiğini belirterek, ülkedeki aşırı sağcılığın, hukuk devleti tarafından her türlü araçla mücadele edilmesi gereken en büyük tehlikelerden biri olduğunu vurguladı.

Öte yandan Başsavcılık, zanlının evinde yapılan aramalarda çok sayıda delile el konulduğu, silahının ve patlayıcı maddelerin de kriminal incelemeye tabi tutulacağını duyurdu. Duyuruda ayrıca, zanlının olası bağlantılarının ve olası destekçilerin araştırıldığı, bunun için de saldırganın tüm iletişim ağının mercek altına alındığı bildirildi.

Reuters,dpa / ET,BK

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