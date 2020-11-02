Steinmeier: Biden’ın seçilmesi benim için büyük rahatlama oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Joe Biden'ın bugün yemin ederek Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlığı görevini üstlenecek olmasınden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Steinmeier, çarşamba günü yayınladığı video mesajında, "Joe Biden'in bugün Başkan olarak yemin etmesi ve Beyaz Saray'a taşınması benim için çok büyük rahatlama oldu" dedi.

ABD ile ilişkilerin Biden döneminde daha olumlu seyredeceğine ilişkin umutlu olduğunu vurgulayan Steinmeier, "ABD'yi gelecekte, Covid-19 pandemisine karşı ortaklaşa ve dayanışma içinde mücadelede, iklimin korunması ve güvenlik konularında, silah denetimleri ve silahsızlanma meselelerinde ve dünyadaki çok sayıda çatışmaya karşı bir kez daha vazgeçilmez bir ortak olarak yanımızda göreceğimiz için memnunuz" diye konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı video mesajında, Biden ile olası görüş ayrılıklarında da ortak çözüm geliştirme odaklı bir siyaset izleneceğini belirterek, "Hemfikir olmadığımız konularda bile anlaşmazlıklar bizi ayırmayacak, ancak ortak çözümler için daha yoğun bir şekilde çalışmaya yönlendirecek" ifadesini kullandı.

Steinmeier, Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i yakın zamanda Almanya'da ağırlamak istediklerini de vurguladı.

Spahn da ABD'den umutlu

Öte yandan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn katıldığı bir basın toplantısında DW'nin bir sorusu üzerine, Biden'in bugün göreve başlayacak olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Spahn, müstakbel başkanın seçimden önce ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ayrılmayacağı yönündeki açıklamalarını, "önemli bir mesaj" olarak değerlendirdiğini vurgulayarak, "Bu yüzden açık bir sinyal olduğu için çok minnettarım. ABD güvertede kalıyor. Almanya ve Avrupa Birliği olarak net mesajımız şöyle: ABD ile birlikte dünya için bir fark yaratmak uğruna şimdiye kadar olduğundan daha güçlü şekilde angaje olacağız" dedi.

Trump, DSÖ'nün koronavirüs salgınını engellememekle suçlayarek, ABD'nin örgütten ayrılması için BM'ye resmen başvuruda bulunmuştu.

dpa / TY,ET

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