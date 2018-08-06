Steinmeier Berlinli Türklerle buluştu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier dün “Türk-Alman Kahve Sofrası”na davet ettiği Berlinli Türk ve Almanlara hitaben bir konuşma yaptı. Steienmeier, Cumhurbaşkanlık konutu Bellevue Sarayı'nda düzenlenen davetteki konuşmasında Almanya'da son haftalarda gündemde olan günlük yaşamdaki ayrımcılık, ırkçılık ve dışlanma tartışmalarına dikkat çekti.

Göçmen kökenlilerin sosyal medyada "MeTwo” etiketi altında karşılaştıkları ayrımcılık ve ırkçılığa ilişkin kişisel deneyimleri anlattıklarını hatırlattan Steinmeier, göçmenlerin çocuklarından "Burada doğmama rağmen ve çok çaba harcamama rağmen buraya ait olamıyorum” şeklindeki sözlerden “etkilendiğini ve huzursuz” olduğunu söyledi.

"Ülkemiz için utanç kaynağı”

Steinmeier, "Ne kadar uzun zamandır burada yaşadıklarına bakılmaksızın, göçmenlere sürekli olarak şüpheyle yaklaşılması sadece bireyleri rencide etmekle kalmıyor. Ülkemiz için bir utanç kaynağıdır” şeklinde konuştu. Irkçılık ve ayrımcılığın "insan onurunu zedelediğini” belirterek "Bu demokrasimize de zarar veriyor. Bu ülkede elbirliğiyle başardığımız her şeyi değersiz hale getiriyor” dedi.

Steinmeier sözlerini "Yarım veya tam Alman, biyolojik açıdan veya pasaport açısından Alman olmak diye bir şey yoktur. Birinci veya ikinci sınıf vatandaş, doğru veya yanlış komşu yoktur. Aidiyet hakları, sözde yanlış bir davranışta bulundukları için ellerinden alınıp bu hakları sürekli yeniden kazanmak zorunda olan şartlı Almanlar yoktur” şeklinde sürdürdü. Steinmeier, varolanın "Almanya Federal Cumhuriyeti ve aynı haklar ve sorumluluklar sahip vatandaşlar” ve onlarla birlikte çalışarak, "bu hukuk ve özgürlükler ülkesinde barış içinde birlikte yaşama arzusunu paylaşan insanların” olduğunu vurguladı.

Almanya bir göç ülkesi

Almanya’nın bir göç ülkesi olduğuna işaret eden Almanya Cumhurbaşkanı, "Her zaman insanları gelmeye çağırdığımız için göç var ve bu, gelecekte de böyle olmaya devam edecek. Bunun için şimdi belirgin kuralların oluşturulması da olumludur” dedi. Uyumun Alman ve göçmen toplumuna "bazı sorumluluklar yüklediğini” belirten Steinmeier, "Hepimiz birbirimize yaklaşmak, ön yargıları sorgulamak zorundayız ve diğerlerini kalıplara göre kategorize etmemeliyiz. Birbirimize, geçerli yasalar çerçevesinde olduğu sürece, farklılıklarımızla saygı göstermek zorundayız” şeklinde konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanlığı'nın online sayfasında Steinmeier'in “Türk-Alman Kahve Sofrası'nda” yaptığı konuşmanın Türkçe ve İngilizce çevirileri yayınlandı.

DW/JD,HS

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