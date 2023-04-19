Steinmeier: Almanların işlediği suçlar için af diliyorum

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Polonya'da Varşova Gettosu Ayaklanmasının 80'inci yıldönümü anma törenine katıldı.

Steinmeier törende yaptığı konuşmada "Bugün karşınızda duruyor ve Almanların burada işlediği suçlar için af diliyorum" dedi.

Varşova Gettosu Ayaklanmasını anmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde konuşan ilk Alman Cumhurbaşkanı olan Steinmeier, Almanlar olarak sorumluluklarının farkında olduklarını kaydetti, "Sorumluluğumuz sınır tanımıyor" dedi.

Steinmeier şöyle konuştu:

"Almanlar bir insanlık suçu olan Şoa'yı (Shoah) titizlikle planladı ve gerçekleştirdi. Almanlar Avrupalı Yahudilere, Varşovalı Yahudilere zulmetti, köleleştirdi, sözle ifade edilemeyecek insanlık dışı bir acımasızlıkla öldürdü."

Polonya'da ve İsrail'de birçok insanın bir insanlık suçu olan Şoa'yı işlemelerine rağmen Almanlarla barıştığını ve onlara "uzlaşı armağan ettiğini" dile getiren Steinmeier, "(Bu) Bekleyemeyeceğimiz ve beklemememiz gereken bir hediye" dedi. Steinmeier sözlerini, "Barışma mucizesini korumak ve geleceğe taşımak zorundayız ve bunu istiyoruz" diye sürdürdü.

Steinmeier konuşmasının sonunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına da değinerek, Almanya'nın kararlı bir şekilde Ukrayna'nın yanında olduğunu yineledi.

Varşova'da getto anıtı Fotoğraf: Wojtek Radwanski/AFP

"Direnişçiler cesaret sembolü"

Steinmeier'den önce söz alan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Bugün Varşova Gettosu'nun kahramanları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi. "Benim için ve pek çok Polonyalı için onlar her şeyden önce cesaret, kararlılık ve cesaretin sembolüdür" diye konuşan Duda, "Polonya Yahudilerinin ne kadar cesur olduklarını unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Törene katılan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da "Varşova Gettosu'ndaki insanların sergiledikleri cesareti övdüğü konuşmasında, "Onlar inanç ve umutla doluydular. Şoa'nın anısı görecelileştirilmemeli. Mutlak kötülüğü Naziler ve onların yardımcıları somutlaştırırken, mutlak iyilik de kurbanlar ve tüm direnişçiler tarafından temsil ediliyor" dedi.

Holokost'tan kurtulan Marian Turski de anma töreninde Varşova Ayaklanması sırasında yaşadıklarını anlattı.

Varşova Gettosu'nun gizli arşivi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ne olmuştu?

Almanlar 1940 yılının Kasım ayında Polonya'nın başkenti Varşova'da, salgın hastalık tehlikesini bahane ederek bir getto oluşturdu ve Polonya genelinden topladıkları Yahudileri buraya kapattı. En yoğun döneminde gettoda bulunan insan sayısı 445 bini aştı. 19 Nisan 1943'te gettoda bulunanlar Nazi birliklerine karşı ayaklandı. Ancak yaklaşık 4 hafta süren ayaklanma kanlı bir şekilde bastırıldı. Bu süreçte, çok hafif silahlara sahip 750 direnişçi tanklar, toplar ve hava kuvvetleri tarafından desteklenen 2 binden fazla Alman askeri, SS ve polis gücüne karşı mücadele verdi. Çatışmalarda 12 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Daha sonra da 30 bin kişi kurşuna dizilerek idam edildi, 7 bin kişi ise imha kamplarına yollandı.

dpa,KNA/TY,BK

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