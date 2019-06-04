Steinmeier: Çirkin, tiksindirici ve her bakımdan ahlaksızca

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kassel Valisi Walter Lübcke’nın öldürülmesini sevinçle karşılayanları sert bir dille kınadı, bunun “çirkin, tiksindirici ve her bakımdan ahlaksızca” olduğunu söyledi.

Dortmund'da Belediyeler Birliği'nin genel kurul toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Steinmeier, sağ popülistlerin sosyal medyadaki paylaşımlarında, Kassel Valisi Walter Lübcke’nın öldürülmesine sevinerek alkış tutmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir insanın ölümüne, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla, “acımasızca sevinebilenler” olduğuna dikkat çeken Steinmeier, “Bazılarının, bir insanın ölümüne adeta sevinmeleri, buna alkış tutmaları, tek kelimeyle mide bulandırıcı” diye konuştu.

Steinmeier, “sosyal medyadaki bazı aktörlerin, Lübcke’nın ölümünden duydukları sevinci paylaşmaları, adeta alkış tutmaları, çirkin, tiksindirici ve her bakımdan ahlaksızca” dedi.

“Sağ popülistlerin Lübcke’nın ölümüne gösterdikleri tepkinin, toplumda çok daha büyük bir infiale yol açmasını arzu ederdim” diyen Almanya Cumhurbaşkanı, bu tür kışkırtmaların yayılmasının önlenmesinde sosyal medya platformlarının daha büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerektiğini savundu.

“Tahammül göstermeyeceğiz”

Steinmeier konuşmasında ayrıca yerel yöneticileri hedef alan nefret saldırıları da sert bir dille kınayarak şöyle konuştu:

”Hiç bir şey, kent ve mahalli meclis üyelerine, belediye başkanlarına, iftira atılmasını, saldırılmasını, aleyhlerinde nefret kampanyası yürütülmesini ve fiziki şiddet kullanılmasını haklı gösteremez… Buna ülkemizde tahammül göstermeyeceğiz.”

Ölüme sevinebilenler kim?

Başbakan Angela Merkel’ın sığınmacılara açık kapı politikasını savunan, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçi Lübcke, cumartesiyi pazara bağlayan gece, evinin terasında, silahla başından vurulmuş olarak bulunmuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklanmıştı.

Lübcke’nın öldürülmesi üzerine sosyal medyadaki bazı hesaplardan, CDU’lu siyasetçinin dört yıl önce yaptığı ve bazı sağcı grupların tepkisini çeken konuşmasının videosu, “hak ettiğini buldu” yorumlarıyla birlikte paylaşıldı.

Almanya’ya gelen sığınmacılar için yapılan ilk kabul merkezlerinden sorumlu olan Lübcke, 2015 yılında bir halk buluşmasında, sığınmacı karşıtlarının eleştirileri üzerine, zordaki insanlara yardım etmenin, Almanya’nın Hristiyan değerlerinin bir gereği olduğunu vurgulamış,“Bu değerleri paylaşmayan, istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir, her Alman bunu yapmakta özgürdür” demişti. Bu konuşması üzerine aşırı sağcılar tarafından ölümle tehdit edilen siyasetçiye geçici olarak koruma verilmişti.

Bu konuşmadan dört yıl sonra Lübcke’nın bir cinayete kurban gitmesi üzerine, bu video sosyal medyada bazı aşırı sağcılar tarafından, “Bizlere, size uymuyorsa gidin demişti. Şimdi o gitmek zorunda kaldı. Hiç acımıyorum” ve “Kendi suçu, bu Merkel ve diğerlerinin de başına gelecek” gibi yorumlarla paylaşıldı.

Paylaşılan bu mesajlar savcılığı da harekete geçirdi. Savcılık, sosyal medya paylaşımlarının suç teşkil edip etmediğinin mercek altına alındığını duyurdu.

Soruşturma sürüyor

Bu arada Lübcke'yi yakın mesafeden vurarak öldüren kişinin bulunması için kurulan 20 kişilik özel soruşturma komisyonu çalışmalarına devam ediyor.

Polis ve savcılık, “tüm ihtimalleri” dikkate alarak, “çok yönlü” soruşturma yürüttüldüğü bilgisini vermekle yetiniyor.

DW,AFP,dpa/DA,JD

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