 Starbucks çalışanlarının ″Black lives matter″ yazılı kıyafetler giymeleri yasaklandı | DÜNYA | DW | 13.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Starbucks çalışanlarının "Black lives matter" yazılı kıyafetler giymeleri yasaklandı

Kahve zinciri Starbucks, ABD'de çalışanlarının ırkçılığı protesto eden "black lives matter" hareketine destek mesajı oluşturacak kıyafetler giymelerini yasakladı. Sosyal medyada boykot çağrıları yükseliyor.

default

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, çalışanlarına "Black lives matter" hareketine destek sağlayan herhangi bir kıyafet ve aksesuar taşımanın, politik, dini ve kişisel konuları yansıtmayı yasaklayan kıyafet yönetmeliğini ihlal edeceğini duyurdu.

Geçen hafta BuzzFeed haber kanalının ulaştığı ilgili kurum içi bildiride, "Black Lives Matter" hareketini yanlış yorumlayan provakatörlerin toplumdaki ayrılıkları daha da derinleştireceği öne sürülüyor.

Pek çok Starbucks çalışanı, BuzzFeed medya kanalına yaptığı açıklamada, kahve zincirinin bazı durumlarda çalışanlarını LGBTQ+ hakları ve evlilik eşitliği konularını destekleyici aksesuar taşımaları için teşvik dahi ettiğini belirtti.

Benson, Starbucks’ta çalışan siyah bir trans: "Starbucks LGBTQ+ bireyleri LGBTQ+ aksesuarları ve kıyafetleri taşıyor, bu durum  partnerler ve müşteriler arasında şiddeti teşvik edebilir" diyor. Bunları giydikleri için tacize, homofobi ve transfobiye maruz kalan arkadaşlarımız oldu ve Starbucks bu arkadaşlarımızın arkasında durdu."

Boykot çağrıları

Bildirinin, Starbucks’ın siyah vatandaş George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ivme kazanan "Black lives matter" hareketine desteğini bildirdikten günler sonra gönderildiği ifade ediliyor.

BuzzFeed’in söz konusu bildiri ile ilgili haberi yayınlamasının hemen ardından sosyal medyada kahve zincirini boykot etme çağrıları başladı.

 

Tarih tekerrür mü ediyor?

2018 yılında, Starbucks’ın Philadelphia şubesinin bir çalışanı, tuvaleti kullanmak isteyen ancak talepleri reddedilince dükkandan ayrılmayan iki siyahi adamı tutuklattırmıştı. Şahıs savunmasında, bir şey almayanlara tuvalet kullanmanın serbest olmadığını bildirmişti.

Bu tutuklamaların, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çapında kahve zincirine yönelen büyük bir tepki oluşturmasının ardından Starbucks Başkanı Kevin Johnson özür dileyerek, oluşan tepkinin haklı olduğunu söylemişti. Şirket ayrıca, ABD'deki şubelerini bir gün boyunca kapatmış ve üstü kapalı ön yargıların tanımlanması konusunda eğitimler düzenlemişti.

Philadelphia’da yaşanan bu olayın ardından Los Angeles’da bir siyah vatandaş, beyazlara izin verilmesine rağmen, kendine tuvalet kullanma izni verilmediğini belirterek Starbucks’ı yeniden ırkçlıkla suçlamıştı.

Starbucks ayrıca, kahve çekirdeklerinin köle gibi çalıştırılan kahve işçileri tarafından toplanması ile eleştiriliyor. Thomas Reuters Vakfı’nın geçen sene yayınladığı bir araştırma, modern köleler tarafından üretilen kahvelerin adil şartlarda üretildiklerine dair sertifikalandırıldıkları  ve Starbucks gibi markalara satıldığını duyurmuştu.

Ashutosh Pandey

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD'deki protestolara geniş katılım

ABD'de George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis tarafından öldürülmesinin ardından düzenlenen protestoların 12'nci günü, ülke genelinde geniş katılımlı gösterilere sahne oldu. (07.06.2020)  

Benzer içerik

USA Trump Treffen mit afroamerikanischen Universitätsvertretern

Trump’ın linç benzetmesine tepki yağıyor 22.10.2019

Hakkında başlatılan azil soruşturmasına "linç" diyen ABD Başkanı Trump’a tepki yağıyor. Trump, Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden birini fütursuzca görmezden gelmekle suçlanıyor.

USA Washington - Michael Cohen vor Aussage

Trump'ın eski avukatı: Başkan bir ırkçı, dolandırıcı ve düzenbaz 27.02.2019

Donald Trump'ın hüküm giyen eski avukatı Michael Cohen, ABD Temsilciler Meclisi komitesi önündeki ifadesinde Başkan'ı amacına ulaşmak için her şeyi yapmaya hazır bir insan olarak niteledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv - İsrail Başbakanı Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in ilhak planı hakkında bilgi veriyor (10.09.2020)

BAE'den İsrail'e ilhak uyarısı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçisi İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etme planlarının İsrail’in Arap dünyası ile ilişkilerini normalleştirme çabalarını altüst edeceğini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  