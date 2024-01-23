SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni ek zam kararı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yayınladığı mesajla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın yayınladığı mesaj şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 2024’ü Emekliler Yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak'taki Kabine Toplantısının ardından emeklilere yüzde 5 oranında zam yapıldığını açıklamıştı. Ancak emekliler yapılan zammı yetersiz bularak eleştirmişti.

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 18 Ocak'ta kabul edilmişti.

ANKA,DW/TY,BK

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