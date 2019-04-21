Sri Lanka’da ulusal yas: Ölü sayısı 310’a yükseldi

Sri Lanka'da Pazar günü aralarında kilise ve otellerin de bulunduğu sekiz ayrı noktada düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 310'a yükseldi. Polis sözcüsü, Pazartesi gecesi birçok yaralının hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer daha önce ölü sayısını 290 olarak veriyordu. Saldırılarda yaklaşık 500 kişi de yaralanmıştı. Gözaltına alınan kişilerin sayısının da 24'ten 40'a yükseldiği açıklandı.

Hristiyan alemi Paskalya Yortusu'nu kutlarken, Sri Lanka'da üç kilise ile üç otelde meydana gelen patlamalarda ve bunlardan sonra polisler saldırganları ararken meydana gelen diğer iki patlamada ölenler arasında en az 37 yabancı uyruklu insanın bulunduğu da aktarılıyor.

OHAL yürürlükte

Pazartesi günü ülkede ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) ise geceyarısından itibaren yürürlüğe girdi. OHAL kapsamında polise geniş yetkiler verildi. Sri Lanka'da OHAL süresince zanlılar mahkeme kararı olmadan gözaltına alınıp sorgulanabilecek. Ülkede ayrıca Pazartesi de gece sokağa çıkma yasağı uygulandı, ancak yasak gün doğmadan kaldırıldı.

Salı sabahı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin anısına, ilk bombanın patladığı saat olan 8.30'da üç dakikalık saygı duruşu yapıldı. Resmi binalarda bayrakların yarıya indirildiği Sri Lanka'da Salı günü ulusal yas ilan edildi.

Hükümet yerel İslamcı örgütten şüpheleniyor

Saldırıları henüz üstlenen olmazken, Sri Lanka hükümeti saldırıların ardında Ulusal Tevhid Cemaati (NTJ) örgütünün olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda kabinede yer alan hükümet sözcüsü Rajitha Senaratne Pazartesi günü yaptığı açıklamada, saldırının radikal İslam’ı savunan Ulusal Tevhid Cemaati tarafından yapıldığını düşündüklerini, ancak örgütün yurtdışı bağlantıları olmadan bu büyüklükte bir saldırı planlayamayacağını ifade etti.

Yabancı kaynaklı istihbarat kale alınmadı

Ülkenin emniyet genel müdürünün 11 Nisan'da üst düzey emniyet yetkililerine yabancı kaynaklı bir istihbarat raporu göndererek Ulusal Tevhid Cemaati’nin canlı bombalar ile ülkedeki “önemli kiliselere” saldırı düzenlemek istediğini belirttiği ortaya çıkmıştı. Hükümet sözcüsü Senaratne, bu uyarının Başbakan Ranil Wickremesinghe veya önde gelen bakanlara ulaşmadığını belirtti. Soruşturma kapsamında, bu uyarıların neden sonuçsuz kaldığının da aydınlatılması isteniyor.

Pazartesi günü bir açıklama yapan polis sözcüsü ise başkent Colombo’daki ana tren garında 87 adet bomba fünyesi bulunduğunu açıkladı.

AP,AFP/AÜ, BK

© Deutsche Welle Türkçe