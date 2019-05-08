 Sri Lanka′da sosyal medya yasaklandı | DÜNYA | DW | 13.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Sri Lanka'da sosyal medya yasaklandı

Müslümanları hedef alan saldırılarla sarsılan Sri Lanka'da sosyal medya platformlarına erişim yine engellendi. Söz konusu saldırıların bir Facebook paylaşımı üzerinden alevlendiği iddia ediliyor.

default

Saldırıların ardından yapılan ilk Katolin ayininde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Önerdiğimiz linkler

Sri Lanka’da 253 kişinin öldürüldüğü bombalı saldırıların ardından IŞİD’e yönelik bir operasyonda, etrafı çevrilen bir binada patlamalar meydana geldi. Binada 6’sı çocuk 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. (27.04.2019)

Sri Lanka polisi Paskalya Yortusu'nda düzenlenen bombalı saldırılar sonrası IŞİD bağlantılı olduğu tahmin edilen 140 kişiyi yakalamaya çalışıyor. Sri Lanka'da 253 kişinin öldüğü saldırıları IŞİD üstlenmişti. (26.04.2019)

Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena, 359 kişinin ölümüne neden olan saldırılar sonrası Savunma Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü'nün istifasını istedi. Sirisena, yetkilileri ellerindeki istihbaratı paylaşmamakla suçluyor. (24.04.2019)

Sri Lanka'da 320'den fazla kişinin öldüğü saldırıları IŞİD üstlendi. UNICEF saldırılarda hayatını kaybedenlerden 45'inin çocuk olduğunu açıkladı. (23.04.2019)

Sri Lanka'da sosyal medya platformlarına erişim, ülkedeki Müslüman karşıtı eylemler gerekçe gösterilerek durduruldu.

Pazartesi günü Colombo Daily Mirror gazetesinde yer alan habere göre, ülkede Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra WhatsApp, Viber ve Snapchat gibi mesajlaşma uygulamalarına da erişim geçici olarak engellendi.

Kısa süre önce polis, sahibi Müslüman olan dükkan ve camilerin saldırıya uğradığı Chilaw kentinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Olaylar kapsamında protestocular, cami ve dükkanlara taş atarak saldırmıştı. İddialara göre, Chilaw'daki olaylar bir Facebook paylaşımı altında başlayan bir tartışmayla alevlenmişti. Polis, bir Müslüman dükkan sahibini, tehdit olarak anlaşılan "Bir gün ağlayacaksınız" yorumundan ötürü gözaltına almıştı.

Pazar günü uzun bir sürenin ardından Katolik kiliselerinde ilk kez ayin yapılmıştı. Pazartesi günü de ilkokullar üç haftalık bir aranın ardından yeniden açıldı ancak sınıflar, aileler çocuklarını okula göndermemeyi tercih ettiği için boş kaldı.

Sri Lanka'da Paskalya Yortusu'nda düzenlenen eş zamanlı saldırılarda üç kilise ve beş yıldızlı üç otel hedef alınmıştı. IŞİD'in üstlendiği saldırılarda en az 258 kişi yaşamını yitirmiş ve yaklaşık 500 kişi yaralanmıştı. Saldırıların hemen ardından sosyal medyaya erişim bir süreliğine engellenmişti.

Tropik bir ada olan Sri Lanka'nın nüfusu yüzde 70 Budist, yüzde 12 Hindu, yüzde 10 Müslüman ve yüzde 7 Hristiyanlardan oluşuyor.

epd/BÜ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Asia Bibi

Asya Bibi Pakistan'dan ayrıldı 08.05.2019

Pakistan'da Muhammed Peygamber'e hakaret ettiği suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan, ancak daha sonra beraat edip serbest kalan Asya Bibi çocukları ile bir araya gelmek üzere Kanada'ya gidiyor.

Sri Lanka Colombo Explosion in St. Anthony's Kirche

Dünya liderlerinden Sri Lanka ile dayanışma mesajları 21.04.2019

Paskalya yortusunda peş peşe düzenlenen saldırılarla sarsılan Sri Lanka’ya dünya liderlerinden taziye ve dayanışma mesajları geldi.

Sri Lanka Negombo Zerstörte St. Sebastian Kirche nach Anschlag

Sri Lanka’da ölü sayısı 359’a yükseldi 24.04.2019

Sri Lanka’da Paskalya Yortusu’nda kilise ve otellere yönelik saldırılarda ölenlerin sayısı 359’a çıktı. Hükümet, emniyet birimlerinde yeniden yapılanmaya gidiyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İdlib

Suriye'de çatışmalarda 6 sivil yaşamını yitirdi

Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki Hama vilayetinin Sukaylabiye kentinde Suriye ordusu ile muhalifler arasındaki çatışmalarda Pazar günü muhalif güçlerin attığı roket sonucu en az altı sivilin öldüğü bildirildi.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  