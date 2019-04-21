Sri Lanka’da saldırılar sonrası OHAL ilan edildi

Güney Asya'da bulunan ada ülkesi Sri Lanka’da Pazar günü aralarında kilise ve lüks otellerin de bulunduğu sekiz ayrı noktada meydana gelen patlamaların ardından ülkede Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. OHAL kararı, patlamalar sonrasında ülke çapında ilan edilen sokağa çıkma yasağının Pazartesi sabahı kaldırılmasının ardından geldi.

Hristiyan alemi Paskalya yortusunu kutlarken, Sri Lanka'da üç kilise ile üç otelde meydana gelen patlamalarda ve bunlardan sonra polisler saldırganları ararken meydana gelen diğer iki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 290 olarak açıklandı. Ölenler arasında en az 37 yabancı uyruklu insanın bulunduğu aktarılırken, yaralananların sayısının 500’den fazla olduğu belirtildi.

Olayların ardından açıklama yapan polis, patlamalarla ilgili 24 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı. Adını gizli tutarak AFP’ye konuşan bir polis yetkilisi, gözaltında olan 13 kişinin radikal bir gruba üye olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Hükümet yerel İslamcı örgütten şüpheleniyor

Saldırıları henüz üstlenen olmazken, Sri Lanka hükümeti saldırıların ardında Ulusal Tevhid Cemaati (NTJ) örgütünün olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda kabinede yer alan hükümet sözcüsü Rajitha Senaratne Pazartesi günü yaptığı açıklamada, saldırının radikal İslam’ı savunan Ulusal Tevhid Cemaati tarafından yapıldığını düşündüklerini, ancak örgütün yurtdışı bağlantıları olmadan bu büyüklükte bir saldırı planlamayacaklarını ifade etti.

Sri Lanka'daki saldırıların hedeflerinden Negombo kentindeki St. Sebastian Kilisesi'nde güvenlik görevlileri soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor

Sözcü, “Şu anda örgüte ve örgütün diğer bağlantılarına yurtdışından gelen yardımları, bu örgütün canlı bombaları nasıl yetiştirdiklerini ve bombaları nasıl yaptıklarını araştırıyoruz” dedi. Sözcünün açıklamasından önce ülkenin emniyet genel müdürünün 11 Nisan’da üst düzey emniyet yetkililerinde bir istihbarat raporu göndererek Ulusal Tevhid Cemaati’nin canlı bombalar ile ülkedeki “önemli kiliselere” saldırı düzenlemek istediğini belirttiği ortaya çıktı.

Pazartesi günü bir açıklama yapan polis sözcüsü ise başkent Colombo’daki ana tren garında 87 adet bomba fünyesi bulunduğunu açıkladı.

Ölenler arasında iki Türk vatandaşı da var

Saldırılarda ölen 290 kişiden en az 37’sinin yabancı uyruklu olduğu tespit edilirken, saldırılarda iki Türk vatandaşının da öldüğünü bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, hayatını kaybedenlerin aileleriyle temas halinde olduklarını kaydetti.

T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Paskalya ayininin yapıldığı bir günde kiliseleri hedef alan bu alçakça saldırı kasıtlı bir provokasyon eylemidir. Bu yönüyle, Yeni Zelanda’da camide ibadet eden Müslümanlara karşı gerçekleştirilen son terör eyleminden bir farkı yoktur”. ifadelerine yer verildi.

rtr,AFP/DÇÜ,AÜ

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