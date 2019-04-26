 Sri Lanka′da peçe yasağı | DÜNYA | DW | 29.04.2019

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DÜNYA

Sri Lanka'da peçe yasağı

Sri Lanka'da 21 Nisan'daki bombalı saldırılar sonrası kadınların kamusal alanda peçe takması güvenlik önlemi gerekçesiyle yasaklandı. İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü kararı kınadı.

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Sri Lanka'da 21 Nisan'daki Paskalya Yortusu sırasında düzenlenen ve 250'den fazla insanın ölümüne neden olan bombalı saldırıların ardından kadınların kamusal alanda peçe takması yasaklandı.

Saldırganların suç ağının ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğü ülkedeki yetkililer, alınan bu önlemle insanların kimliklerinin güvenlik güçleri tarafından daha kolay tespit edilmesinin amaçlandığını açıkladı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın sözcüsü Dharmasri Bandara Ekanayake, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Yüzü örten herhangi bir kıyafet giyilmesinin yasaklanmasına yönelik başkanlık emri, derhal yürürlüğe girmiştir" ifadesini kullandı.

Başbakan Ranil Wickremesinghe ise Adalet Bakanı'ndan burkanın yasaklanması için gerekli yasal düzenlemelerin hazırlanmasını istediğini açıkladı.

Sri Lanka'da Müslüman din adamlarının çatı örgütü konumundaki Tüm Seylan Ulema Cemiyeti (ACJU) güvenlik gerekçesiyle getirilen kısa süreli bir yasağa destek verdiğini, ancak burkanın çıkarılacak yasalarla yasaklanmasına karşı olduğunu duyurdu.

ACJU'nun üst düzey yöneticilerinden Farhan Faris, "Müslüman kadınlara, bu acil durumda yüzlerini örtmemelerini salık verdik" dedi. Reuters'a konuşan Faris, "Fakat bu yasağı yasalaştırırsanız, insanlar duygusallaşacak ve bunun etkisi kötü olacak. Bu, onların dini hakkı" diye ekledi.

"Evlerinden çıkamayacaklar"

New York merkezli İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü, Sri Lanka'daki peçe yasağını kınadı. HRW Genel Direktörü Kenneth Roth, "Sri Lanka bombacılarının yüzlerine örttüğüne dair hiçbir gösterge yok. Ama Başkan Sirisena peçeyi yasaklıyor. Bu gereksiz kısıtlama, inançlarından ötürü örtünen Müslüman kadınların evlerinden çıkamamaları anlamına gelecek" diye tweet attı.

Yaklaşık 22 milyon nüfusa sahip olan Sri Lanka'nın yüzde 9,7'si Müslüman. Ülkedeki Müslüman kadınların çok azı, yüzünü peçeyle örtüyor.

Sri Lanka'da üç kilise ve beş yıldızlı üç oteli hedef alan eş zamanlı saldırılarda 253 kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 500 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıları IŞİD üstlendi. Ancak örgüt bu iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı. Hükümet ise saldırıların Sri Lanka'da yerleşik olan ancak muhtemelen uluslararası destek alan iki örgüt tarafından düzenlendiğini belirtmişti.

DW,rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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