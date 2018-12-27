 Sri Lanka′da iki yeni patlama | DÜNYA | DW | 21.04.2019

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DÜNYA

Sri Lanka'da iki yeni patlama

Sri Lanka'da iki yeni patlama daha meydana geldi. Son patlamalarla birlikte bugün düzenlenen saldırı sayısı sekize yükseldi.

Sri Lanka Colombo Militär nach Explosion vor St. Anthony's Kirche (Reuters/D. Kiyanawatte)

Hristiyan alemi Paskalya yortusunu kutlarken, Güney Asya'da bulunan ada ülkesi Sri Lanka aynı günde meydana gelen sekiz saldırının şokunu yaşıyor. Üç Kilise ve üç otele düzenlenen saldırıların ardından iki yeni patlama daha meydana geldi. Emniyet güçlerinin verdiği bilgilere göre bugünkü yedinci patlamada en az iki kişi öldü. Sekizinci patlamayla ilgili henüz detaylı bilgi bulunmuyor.

Son olarak, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 156’ya yükseldiği bildirilmişti. Emniyet yetkilileri ölenler arasında en az 35 yabancı uyruklunun da bulunduğunu açıkladı. 400'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Bir emniyet sözcüsü sadece Başkent Kolombo'nun kuzeyinde bulunan Katuwapitiya'daki St. Sebastian kilisesindeki patlamada en az 50 kişinin öldüğünü söyledi.

Basında yer alan haberlere göre Batticaloa'daki bir kilisede de en az 25 kişi hayatını kaybetti. Kolombo'da Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel ve Cinnamon Grand Colombo otellerine düzenlenen saldırılarda ölen ve yaralananların tam sayısı ise henüz bilinmiyor.

Başbakan Ranil Wickremesinghe düzenlenen "korkakça saldırıları" kınadı ve bugün ulusal güvenlik konseyinin toplanacağını açıkladı.

Sri Lanka Ulusal Hristiyan Protestan Birliği'nin (NCEASL) verilerine göre, ülkede geçen yıl Hristiyanlara yönelik 86 ayırımcılık, tehdit ve şiddet vakası gerçekleşti. Birlik bu yıl ise bu tip 26 vakanın gerçekleştiğini açıkladı.

Sri Lanka'da 2012 yılında yapılan nüfus sayımına göre, 22 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yüzde 70'i Budist, yüzde 12,6'si Hindu, yüzde 9,7'si Müslüman, Yüzde 7,6'sı ise Hristiyanlardan oluşuyor.

Reuters,BW/SÖ

©Deutsche Welle Türkçe 

 

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