Sri Lanka'da iki yeni patlama

Hristiyan alemi Paskalya yortusunu kutlarken, Güney Asya'da bulunan ada ülkesi Sri Lanka aynı günde meydana gelen sekiz saldırının şokunu yaşıyor. Üç Kilise ve üç otele düzenlenen saldırıların ardından iki yeni patlama daha meydana geldi. Emniyet güçlerinin verdiği bilgilere göre bugünkü yedinci patlamada en az iki kişi öldü. Sekizinci patlamada ise en az üç kişi hayatını kaybetti.

Savunma Bakan Yardımcısı Ruwan Wijewardene düzenlediği basın toplantısında saldırıların sorumlularının kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Saldırıları “aşırı grupların” düzenlediği bir “terör olayı” olarak tanımlayan Wijewardene, ülkede on iki saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Ölü sayısı artıyor

Saldırılarda toplamda kaç kişinin hayatını kaybettiği ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Alman haber ajansı dpa en az 191 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, Fransız haber ajansı AFP ise ölü sayısını yaklaşık 160 olarak bildirdi. Emniyet yetkilileri ölenler arasında en az 35 yabancı uyruklunun da bulunduğunu açıkladı. 400'den fazla kişinin de yaralandığı belirtilen saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Bir emniyet sözcüsü sadece Başkent Kolombo'nun kuzeyinde bulunan Katuwapitiya'daki St. Sebastian kilisesindeki patlamada en az 50 kişinin öldüğünü söyledi.

Basında yer alan haberlere göre Batticaloa'daki bir kilisede de en az 25 kişi hayatını kaybetti. Kolombo'da Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel ve Cinnamon Grand Colombo otellerine düzenlenen saldırılarda ölen ve yaralananların tam sayısı ise henüz bilinmiyor.

Başbakan: Saldırılar korkakça

Başbakan Ranil Wickremesinghe düzenlenen "korkakça saldırıları" kınadı ve bugün ulusal güvenlik konseyinin toplanacağını açıkladı.

Sri Lanka Ulusal Hristiyan Protestan Birliği'nin (NCEASL) verilerine göre, ülkede geçen yıl Hristiyanlara yönelik 86 ayırımcılık, tehdit ve şiddet vakası gerçekleşti. Birlik bu yıl ise bu tip 26 vakanın gerçekleştiğini açıkladı.

Sri Lanka'da 2012 yılında yapılan nüfus sayımına göre, 22 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yüzde 70'i Budist, yüzde 12,6'si Hindu, yüzde 9,7'si Müslüman, Yüzde 7,6'sı ise Hristiyanlardan oluşuyor.

Reuters,BW/SÖ

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