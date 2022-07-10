Sri Lanka'da göstericilerin öfkesi yatıştı

Protestocuların hükümet binalarını bastığı Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da sokaklar cumartesi gününe göre sakin. Ağır ekonomik krizin yaşandığı ülkede protesto gösterileri devlet başkanı ve başbakanı istifaya götürdü.

Cumartesi günü göstericilerin konutunu bastıkları Devlet Başkanı Gotobaya Rajapaksa'yı istifaya zorlamasının ardından Sri Lanka'da durum sakin. Donanmaya ait bir gemiyle kaçan Rajapaksa görevi bırakacağını duyurmuştu.

Göstericilerin bir kısmı devlet başkanlığı sarayından ayrılırken, bazıları ise yağmalanan binada bekleyişini südürüyor. Yerleşkenin dışında bulunan güvenlik güçleri, içerideki göstericilere veya binaya girmek isteyenlere herhangi bir müdahalede bulunmuyor.

Konutu ateşe verilen Başbakan Ranil Wickremesinghe de istifa ederek görevi tüm partilerin oluşturduğu bir geçici hükümete devredeceğini bildirdi.

Son 70 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da halk aylardır protesto gösterileri düzenliyordu. Döviz kıtlığı yaşayan ülkede bu nedenle ilaç, gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaçlar karşılanamıyordu. Hükümet krizden çıkmak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya çalışıyordu.

Göstericiler barikatları aştı

Ülkede Cumartesi günü protesto gösterileri ve halkın öfkesi giderek artarken farklı kentlerden gelen binlerce kişi başkent Kolombo'da toplandı. Ellerinde siyah bayraklar taşıyan öfkeli kalabalık devlet başkanlığı sarayına doğru yürüyüşe geçti.

Güvenlik güçleri göstericilere engel olamadı. Fotoğraf: AFP/Getty Images

Güvenlik güçleri havaya ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuların barikatları aşmasını engellemeye çalıştı ancak başaramadı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre saraya giren göstericiler cumhurbaşkanının ofisini ve binadaki odaları işgal etti. Görüntülere göre bazı göstericileri sarayın bahçesindeki havuza da girdi.

Fotoğraf: AFP

Protestocular daha sonra başbakanlık konutuna girerek binayı ateşe verdi. Başbakan Wickremesinghe olaylar sırasında konutunda değildi. Olaylarda 45 kişinin yaralandığı bildirilirken, can kaybı olmadığı açıklandı.

Akaryakıt zamları ve yüksek enflasyon

Ekonomik kriz yüzünden binlerce kişinin göç ettiği Sri Lanka'da hükümet Mayıs ayında borç krizinde olduğunu ve ekonominin çöktüğünü duyurarak acilen uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu duyurmuştu. Covid-19 salgını yüzünden turizm gelirlerinin düşmesi de ülkenin darboğaza girmesini hızlandırdı. IMF ile görüşmelerden henüz bir sonuç alınamadı.

Enerji kıtlığı yüzünden saatlerce süren elektrik kesintileri halkta tepkiye neden oluyordu. Akaryakıta da son 6 ayda üst üste yüksek oranda zamlar yapılmıştı. 9 Mayıs'ta başbakanlık binası önünde protesto gösterileri düzenlenmesi üzerine başkent Kolombo'da güvenliği sağlamaları için askeri birlikler görevlendirilmiş ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Muhalefetin baskısı üzerine Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti.

22 milyonun yaşadığı Sri Lanka'da enflasyon geçen ay yüzde 54,6 olarak açıklanmış, Merkez Bankası gelecek aylarda yüzde 70'e çıkabileceğini açıklamıştı.

Reuters, AFP / GY, EC